FUERZA. El programa Fuerza Honduras marcha viento en popa en todo el país. Leonel Ayala avisa que ayer le terminaron de entregar el billete a 282 alcaldías. En total son 450 millones de yucas, incluidos 200 millones de las transferencias.



FIBRA. Pero, JOH le ha reiterado a los alcaldes que saquen la fibra con sus planes contra el covid, la instalación de los centros de triaje, la compra de insumos y conformación de las brigadas médicas.



MOTO. Las malas lenguas solo hablan de un edil en todo el país –de la zona sur- que está caído de la moto, sepa Judas por qué. Y que lo averigüe Morgan, papa...



ENCUESTAS. Que gana todas las encuestas que no son pagadas, jura LZ, y casi da por un hecho que se vuelve a lanzar, así es que, ya están sabidos.



CCEPL. Pero JLM, que hoy está de manteles largos, le pide que deje de usar la plataforma del CCEPL para hacer proselitismo. Será.



LISTO. Todo listo en los aposentos del CNE para el cambio de timonel, el próximo 11 de septiembre, día del traspaso de mando de la Rixi a Ana Paola, quien reitera que dos días después -llueve, truene o relampaguee- harán la convocatoria a primarias.



BORRADOR. Ana Paola ha confirmado a EL HERALDO, incluso, que ya empezaron a preparar el borrador de la convocatoria, así es que, se fregaron los francotiradores de las internas.



ELENCO. El “resignado” de El Hatillo también se une al elenco y pide una “profunda investigación” sobre la compra de los hospitales móviles y castigo a los “funcionarios soberbios”.



BANCA. El “resignado” de El Hatillo y la “resignada” Olguita comparan el gobierno con un partido de fútbol, donde unos están en la cancha, jugando, otros en la banca, y otros en las graderías. Y ellos, dicen, están en las graderías, junto a la plebe.



OMS. El etíope de la OMS manda a decir que “si logramos controlar el virus del covid, podremos abrir las empresas”. Juuueeeeeee... ¡Qué descubrimiento! ¿Cuántas neuronas habrá quemado ese hombre para llegar a semejante conclusión?



SOR. Comunican de la Sociedad Amigos de los Niños de una recaída de Sor María Rosa, por su condición de salud preexistente, con una encefalopatía hepática, con pronóstico reservado.



OJO. Invest-H otra vez en el ojo del huracán. Si no es una cosa, es otra. Ahora se confirma la denuncia que hace como un mes se dio a conocer en esta columna sobre 250 mil pruebas covid que salieron cachinflín.



ALBA. Se pagaron 46 millones, pero Alba Consuelo pide que la registren, que ella no tiene vela en ese entierro y le echa el muerto a la empresa que las trajo.



ROLLOS. Pero, Marquitos le tira la pelota a Salud y pide que a él no lo metan en esos rollos, que él solo compraba y la responsabilidad de cuidar lo comprado era de Salud. ¡Vaya, jodido!