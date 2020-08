BUENA. Pues, hombre, Hilario, la buena noticia es que hoy reabren los aeropuertos para vuelos nacionales, y el otro lunes para vuelos internacionales. Qué bien.



CHAMBITA. Cuánta “people” volverá a su chambita con solo la reapertura aeroportuaria: lustrabotas, cambistas, maleteros, taxistas, cafeterías, tiendas de artesanía, en fin...



CERO. Ojalá y tanto viajeros como la “people” de las líneas aéreas se porten bien con las medidas de bioseguridad, porque si no, ya saben lo que les espera: la Fase 0.



PICACHO. Otro que reabre sus puertas es el Cristo de El Picacho, donde las familias ya pueden llegar a retratarse junto a la imagen, o a contemplar la ciudad y sus cerros.



IRENE. Luto en la familia Castro-Zelaya por la muerte de su patriarca, don Irene Castro Reyes, quien falleció el fin de semana. Su hija Xiomara, su yerno “Mel” Zelaya, sus nietos y demás familiares reciben enormes muestras de pesar. QEPD.



MISA. A oídos de aquellos que dijimos, la bulla en los territorios de “Netanyahu” es que esta semana sí le entran a la nueva Ley Electoral, así es que, allá el que siga de boca abierta en lugar de estar en misa, ojo al Cristo.



PODER. Ajá, y la segunda vuelta, al fin. Ahora resulta que los mismos que han estado dele que dele para que le den viento, advierten que cuidadito la aprueban, porque es una jugada de los cachurecos para seguir en el poder.



BANCO. Hacen unas elucubraciones súper divertidas. Que el PN tiene la marimbeada como en el banco y por eso ahora anda promoviendo la segunda, tercera y cuarta vuelta, para negociar con el que gane y seguir en el poder.



QUETA. Unos chuscos dicen que eso se parece a que si mi abuelita no se hubiera muerto, todavía estuviera viva. En política todo es posible -hasta lo imposible- y eso lo sabe hasta doña Queta.



PESOS. Ajá, y qué tal si hay segunda vuelta, y MZR, SN y LZ se unen. Ahora, que los trillizos logren unirse, esos son otros cinco pesos. Pueda ser que sí se unan, pero también pueda ser que no, o podría ser todo lo contrario.



LADO. Basta decir que hasta el hombre de El Chimbo va por su lado, como candidato a diputado de la “desgracia cristiana” en sus dominios de Olancho, y su Jorgito Dimitrov como candidato presidencial. Ja... je... ji... jo... ju...



RETO. La misquita anda que no cabe por el retorno de YR, su líder supremo, y está bajando todos los santos del cielo para que acepte el reto y se lance.



CUATRO. Pero, el más entusiasmado es RP, que está huérfano de movimiento, y no halla cómo amarrar otros cuatro añitos en el hemiciclo.