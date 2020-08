CARAVANA. Ajá, ya llegó por quien lloraban y, dicho y hecho, RP y Polito Criveli cumplieron con la caravana de recibo, sin importar la pandemia. Lo escoltaron hasta el cementerio a la tumba de don Jaime.



LANZA. Pero YR no le quiso decir a la muchachada si se lanza o no, aunque, si le dio luz verde a la movilización de sus bases, es que le quiere entrar. Será para negociar. YR arribó en una avioneta privada al Villeda Morales.



MENTIR. Que dejen de mentir con eso del fraude, le manda a decir “voz de muerto” al olanchano y a la Rixi, porque en las internas de los partidos nadie de otro partido mete las narices, solo los del mismo partido. ¿Entonces?



FOTO. La otra cosa que ha confirmado “voz de muerto”, que es asesor de la Comisión de Dictamen de la Ley Electoral en el CN, es que la foto de los candidatos a diputados en la papeleta podría pasar a “mejor vida” y volver al voto en plancha.



ESCOGEN. La casaca es que los electores escogen a sus candidatos –y el orden en que deben ir en la papeleta- en las elecciones primarias y, por eso, en las generales ya pueden ir bajo el ala del candidato a la guayaba. Será.



SEGUNDA. Con razón dicen que aquí somos “diferentes”. Ajá, tienen siglos de estar dele que dele con la mentada segunda vuelta y hoy que podría salir humo blanco para que le den viento, los que han estado con el dele que dele salen con el cuento que es una jugada de los azulejos. Sean serios, como decía JTM.



MEJOR. Lo que sí está más claro que el agua es que, con o sin segunda vuelta, o vuelta de carnero, o vuelta del perro ahorcado, si la presunta “oposición” no está unida, que mejor se entierren.



LIBRETA. No solo el “Niño Gualaco” lanzará la casa por la ventana la otra semana con la celebración del Día de la Juventud, el comandante Libreta, de Libre, también ya arrancó su propia jornada en las redes sociales.



HIJO. El Juanca anuncia su regreso, como el hijo pródigo, a la llevada y traída mesa multisectorial, luego de tantos ruegos y múrmuras. El regreso del Jedi.



FIBRA. Que saque la fibra y se ponga pilas hasta encontrar a los garífunas raptados en Triunfo de la Cruz, le manda a decir la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Julián Pacheco. Lo “pior” es que nada se sabe de los cuatro líderes.



CEPAL. Aunque aquellos que dijimos se piquen, la Bárcenas de la Cepal ha confirmado que Honduras está entre los poquísimos países latinoamericanos que han aumentado sus exportaciones durante la pandemia.



NUNCA. Las exportaciones de todos los países sudamericanos y de AMLO se vinieron a pique. Honduras y Costa Rica subieron un dos por ciento. Pero, el que más subió, fue Danielito, con el 14 por ciento. Como allí nunca hubo confinamiento.