REGRESA. Pues, hombre, Hilario, esta tarde regresa YR de NY y RP anuncia gran excursión al Villeda Morales, en SPS, para ir a recibirlo.



ASPIRAR. Ajá, y estos diputados apoyarán de verdad a YR, o es que ya nadie los traga en el PL para que vuelvan a aspirar a una “curil” en el CN, y no hallan cómo ennavajar al otro.



RECTO. Para que vean hasta dónde ha llegado eso del coronavirus, que allá en Brasil, para combatirlo, están hasta usando ozono por el recto. Ni el “aniceto” se salva del covid. Ya no hallan qué inventar.



ÉXITO. Caramba, compa, como dice aquel, para que vean el gran éxito del enrolamiento, que en menos de dos semanas ya subió a más de 220 mil enrolados para la nueva ID, asegura Roberto Brevé.



CHOLA. Lero... lero... candelero... le manda a decir Rosita a aquellos que estaban cruzando los dedos para que regresara al mamo. Brinque quien brinque y se pique quien se pique, seguirá en su chola.



FELIZ. A todo esto, el hombre de El Chimbo sigue desaparecido, y no ha vuelto a decir ni pío desde que su amada salió del bote. Ahora, dice, es el hombre más feliz sobre la faz de la tierra.



FERIAS. Una buena noticia en medio de tanto berenjenal es que la otra semana se inicia la reapertura de las Ahorro Ferias El Lempirita, de Banasupro, donde la “people” encuentra los frijolitos y toda la canasta básica a precio de me lo llevo.



FOTO. ¡Vaya, hombre! Hasta que al fin se oyó con ese desmadre del SANAA y se tronaron a Cintya. Se fue la seño y nadie nunca la conoció ni en foto.



FIBRA. A ver qué tal el que llega, Héctor Sevilla. Será pariente de Leonel Sevilla, el sangre azul paraiseño. Ojalá y el “papi” le saque la fibra con las represas.



PELÓN. Leonel Ayala, el mini de Gobernación y todo lo que termina en ción, manda a decir que al pelón de Cedros le han dado hasta más de la cuenta y que sepa Judas por qué anda llorando.



JULIO. Paro virtual anuncian los colpedagogos –que dirige el del arete– y los copemes, por falta de pago. Pero se pensaba que les debían junio, y es julio. Por lo visto no se han dado cuenta de que la pandemia vino a terminar de quebrar el país.



PERLA. Para que vean que aquí hay talentos, que lo que falta son oportunidades, un catracho de la Perla del Ulúa acaba de ganar el primer lugar en el reality show Tengo Talento, con un premio de 100 mil verdecitos.



BOY. Lo más admirable es que el muchacho rapero, conocido como Rude Boy, se la dio para USA en una de las caravanas de Bartolo, estuvo siete meses detenido en la migra, y solo salió a ganar el concurso.



VIEJO. Saludes les deja el “Año Viejo”, Tony Camargo, el mexicano que inmortalizó al “Año Viejo” con su famosa canción. Quién no la ha bailado o tarareado en Navidad. Tony ha muerto a sus 94 años. QEPD.