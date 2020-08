FIBRA. Que se pongan vivos y saquen la fibra, como en la chiri, le manda a decir JOH a los alcaldes que todavía no presentan sus planes de acción para que les manden el billete de los triajes.



IHCAFÉ. Que no le paran bola, se sigue quejando el “resignado” de El Hatillo, para atender a los caficultores. Ya viene el tiempo de corte y neles pasteles. ¿Y el Ihcafé? Qué esperanzas.



TOALLA. El Amable de Colinas y otras hierbas de Libre juran que Xiomara todavía no ha tirado la toalla, que volverá, como McArthur, por la candidatura y participará en las internas. Será.



HILO. Pero Chendo le preguntó ayer al olanchano y parece que ni él sabe del hilo, porque la doña es la que costura, y dijo que mejor le pregunten a ella.



MISTERIO. Ajá, y cuál será el gran misterio, de si se lanza o no. Si van a participar o no, qué cuesta decirlo de una vez, y punto.



HABLAR. Para que ya dejen de hablar de que solo vinieron los cascarones, que el equipo que mandaron no sirve o está vencido, los Invest le dieron ayer un recorrido a la muchachada por el interior de los tales hospitales móviles, para que así se convenza, con sus propios ojos, que llegaron completos. Será.



LEY. Convocados para hoy los diputados virtuales y la bulla en el hemiciclo es que hoy sí le entrarán a las reformas o, más bien, a la nueva Ley Electoral, así es que, ya están sabidos.



VIENE. La otra cosa es que Kelvin y Ana Paola, los compañeros de la Rixi en el CNE, ya reconfirmaron que llueva, truene o relampaguee, la convocatoria a primarias viene y nadie la detiene para el próximo 13 de septiembre.



MES. O sea, Sancho amigo, que prácticamente ya solo queda un mes para la convocatoria a las internas. Por más que ¡viva Olancho! las ha torpedeado, todos los caminos indican que el T le saldrá por la C.



MÚSICOS. El bueno del “papi” se acordó de los músicos –que la han visto tile durante toda la pandemia- y les regaló su bolsa con alimentos. Nadie se había acordado de los pobres.



JUVENTUD. Reinaldo y compañía preparan la madre de todas las celebraciones, para la otra semana, por el Día de la Juventud. No importa que haya pandemia, dicen.



APOYO. No paran las quejas de los microempresarios, empresarios y emprendedores por la falta de apoyo del sector financiero. Pero la culpa, se queja el Pammy, presidente de la Canaturh, es de los órganos que regulan el sistema, que no los obligan a cumplir.



PLAN. Por cierto, unos chuscos preguntan por el plan de emergencia económica, porque, si la pandemia es como una guerra, tendría que existir un plan.



ROJO. Qué barbaridad esos de Telemundo, se tronaron a María Celeste, solo porque el otro año entra a la tercera edad. Más de veinte años estuvo con Al Rojo Vivo la puertorriqueña.