BUENO. Por fin la reapertura de los aeropuertos. ¡Qué bueno! La economía ya no aguantaba más. De todas maneras, la “people” no hace caso y sigue en carnaval, con o sin confinamiento.



TEMIS. Los pandoros es pa...fuera que van, y con sobreseimiento definitivo, gracias a los recintos de la diosa Temis, así es que no hay más tren que el que pita.



URIBE. Fuera los pandoros y al mamo Álvaro Uribe... Más división entre los colombianos. Si hay un tema que divide a los paisanos de Gabo es Uribe. Y esto que el actual presidente fue su delfín.



PADRINO. Solo Jacobito Regalado se queda enchutado en las ergástulas, como le encantaba decir a un político, en los tiempos del tufo. Ya no tiene padrino el hombre.



OBAMA. El FG ha reaparecido, en carne y hueso, y ha brincado de a metro por la liberación de los pandoros. El number one de Las Lomas ilustra su malestar con un mensaje de Barak Obama: “Cuando los tiempos se ponen difíciles, no nos damos por vencidos, nos levantamos”.



HAMBRE. El FG califica de inaceptable la liberación de los pandoros y anuncia acciones legales por tierra, mar y aire. “Honduras –manda a decir– tiene hambre y sed de justicia”. ¡Vaya, jodido!



MADRE. El alcalde de Guaimaca se la da con permiso y deja a su vicealcaldesa, luego de la periqueada que le sacaron a bailar en un video. Hasta la “Madre Teresa” del Central Ejecutivo lo condenó a la hoguera.



MANCO. Se quedó manco el salvador de Honduras con la ida de Tony. Como el hombre era su brazo derecho. SN jura que su ahora exlugarteniente violó los estatutos. Ajá, pero si su partido todavía ni existe.



ATRAVESADO. Pero como SN es atravesado para hablar y, como decía la Chimoltrufia, como dice una cosa, dice otra, en otra parte de sus declaraciones dijo que en otros partidos admiten delincuentes, pero él no. Sepa Judas qué quiso decir.



LARIOS. La bulla entre quienes han sido parte del séquito de SN es que allí el único que manda ahora es Julio Larios y que, de allí para allá, Salvador no escucha a nadie. Será.



MAPA. Cuentan las malas lenguas que solo salió del mamo su Rosita y el hombre de El Chimbo se desapareció del mapa. Cuál alianza con la “desgracia cristiana”... cuál alianza de la oposición.



PARABÓLICA. A propósito de Rosita, la bulla en Támara es que más tardó la ex first lady en salir de la cárcel de mujeres que los fusinas en retirar una semejante parabólica.



JUNIO. Los profes la siguen viendo tile sin el pago de junio y se quejan de que, con el terror de los periquitos, no se oye, padre...Lo “pior”, como dice la amiga, es que no hay pisto.



DIPUTADO. Luto en el Congreso y en el Partido Libre por la muerte del diputado Francisco Paz, por Covid. Ya días estaba interno en el IHSS. QEPD.