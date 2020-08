ALFILER. Ni un alfiler le ha vendido jamás al Estado, jura y perjura Waleska. Ajá, ¿y su esposo?



FIRMES. La comidilla en círculos colorados es que el toro mayor va con todo con la candidatura de DB, y que ya le tiró línea a sus cuadros para que se le pongan firmes. Será. ¿Y Power Chicken?



GABY. Una de las primeras en cuadrársele a DB ha sido la Gaby, quien, según las malas lenguas, será su coordinadora en todos los distritos colorados del DC. Ajá ¿Y “voz de muerto”?



HOMBRE. A propósito de la Gaby, riflazo y medio el que la ex de BCH le dejó ir a LZ, por haberla mencionado en un comentario en contra del alcalde de Guaimaca, a quien filmaron bien a riata y periquiándose. Que sea hombre y no se meta con mujeres le manda a decir. ¡Vaya, jodido!



METROS. Este mes regresa YR de la Gran Manzana y en el PL ya se preparan RP y su bancadita para lanzarlo de a veinte mil metros de altura. Será.



CRUCES. La bulla en la 21 de Octubre es que el “papi” mejor se ha acuartelado, porque ya le hizo las cruces a un listado de funcionarios que le mandaron para que los meta en la lista de candidatos a diputados por FM y Cortés. Será.



ARDE. La cosa está que arde por la pandemia. La bulla el fin de semana es que acaban de despedir a todo el personal de dos líneas aéreas y un famoso gimnasio. Y la cosa apenas empieza, dicen.



PATAS. Lo divertido es que a unos “intelectuales” de aquí todavía no les ha caído el veinte. El planeta entero está patas arriba por el virus, pero ellos no se han dado cuenta.



POPA. Pues, hombre, Hilario, la reapertura marcha viento en popa, y hoy vuelven a la chamba los empleados públicos, menos los viejitos, diabéticos, hipertensos, embarazadas, en fin...Neles pasteles.



CHOTO. Arranca el mes de la familia y de las bodas de choto, aunque este año quién sabe, por el desmadre de la pandemia. Allí solo que los casen de pareja en pareja.



REÍR. Una muy triste noticia el fin de semana, la cancelación de “Chespirito”. Y tiene razón doña Florinda. En medio de la pandemia, lo que el mundo necesita es reír.



BARCO. Está de moda posponer elecciones por el desmadre del coronavirus. Solo salió Trump insinuando que no haya elecciones en USA y ya muchos agarraron barco.



BID. Ahora aparece la Unión Europea pidiendo que mejor suspendan la elección del nuevo presidente del BID por lo del covid, y por las pretensiones de Trump de poner, por primera vez, a un gringo.



INTERNAS. En Hong Kong también acaban de posponer las elecciones por un año. Estaban para el próximo 6 de septiembre. O sea que no andan tan perdidas Xiomara y la Rixi cuando piden suspender las internas de marzo. Ummmm...