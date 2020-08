VIENTOS. Ante los vientos que soplan desde el norte por la desaparición de los líderes garífunas, JOH manda a decir que la SS trabaja desde el momento del “crimen”, vale decir, la denuncia, y no descansarán hasta castigar a los culpables.



SOR. Qué ganarán con estar “matando” gente en esas redes fecales. Esta semana “mataron” a Sor María Rosa, que nunca se ha metido con nadie, ni ha andado en babosadas de política.



AUDIO. También se “echaron al pico” al exjuez Jesús Martínez Suazo, el amigo de Mundo Orellana. El hombre tuvo que mandar un audio desde Miami, para aclarar que no estaba muerto... andaba de parranda... Busquen oficio, hombre.



RONY. Ajá, y la denuncia de Rony sobre el moje de los 40 millones, por la aprobación de los contratitos renovables. No se oye, padre...



ROLLO. A ver si “me la pela” saca la cara y aclara ese rollo. ¡Ahhh! y también los compañeros de Libre que están en la Comisión de Energía. A ver, dijo el cieguito.



TILÍN. Quique Yllescas, de la Comisión de Energía, asegura que viene una demanda contra Rony por la denuncia del tilín-tilín. Será.



TPM. Otra rebaja de la TPM, la Tasa de Política Monetaria, en los dominios de Willito, pero en los bancos no se oye, padre, a la hora de rebajar esas groseras tasas de interés.



CARA. Sepa judas, pero allí nomás en Panamá, hay tasas de interés hipotecarias, que no llegan ni al cinco por ciento. Pero aquí, ni siquiera en el Injupemp o Banhprovi. Le sacan un ojo de la cara la pobre cliente. ¿Y la CNBS?



PÍO. A propósito de la CNBS, aquí hay compañías telefónicas que se han convertido en paralelas de los bancos, con todo tipo de servicios financieros, y nadie dice ni pío. El vivo potrero.



LIVIO. Tito Livio y no Alba Consuelo manejará los llevados y traídos hospitales móviles de Marquitos, así es que, ya están sabidos.



PMOP. El hospital móvil ingresó a la capital a eso de las 3:00 de la tarde. Los contenedores venían custodiados por toda una caravana de patrullas de la PMOP, avanzada con luces multicolores, motorizadas, en fin... Solo faltaron los helicópteros.



INDIA. Cámaras... luces... acción... La muchachada montó guardia desde temprano en la posta de El Durazno, aguardando tan magna llegada. Y por fin aparecieron los furgones en fila india. La bienvenida fue como cuando regresa la Selección luego de haber ganado.



BUSES. El transporte público abre a partir de hoy en chapinlandia. Para que vean que el Giammatei no anda con babosadas. ¡Ahhh! y también ya le dio luz verde a los cines y cantinas.



CODO. Unos “bolígrafos” le mandan a preguntar a los Jaíres y a los Corderos que cuándo puercas piensan autorizar los estancos, que ya se cansaron de estar empinando el codo, a escondidas.