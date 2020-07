SERIOS. ¡Eureka! Mandan a decir la Cepal y la OPS que Latinoamérica debe controlar la pandemia si quiere reactivar la economía. ¡Qué descubrimiento! Sean serios.



RNP. Los trillizos del RNP mandan a decir que nadie, solo ellos, están autorizados a pedirle datos de identificación a la “people”. Sepa Judas qué partido les ha montado una paralela.



FALTA. Pues, hombre, Hilario, aparece un nuevo partido político, Honduras Levántate, con su candidato Carlos Cerna. Ya solo falta que se lance el apóstol Santiago.



AMABLE. A las bases del comandante Libreta y de Will Méndez todavía no les pasa los epítetos de traidores y otras hierbas que el alcalde de Colinas, Santa Bárbara, les endosó a sus líderes, y mandan a decir que “no tiene nada de amable, mucho menos de Jesús”. No hallan qué inventar.



HACHA. Se confirma que la cosa va en serio con la operación “guillotina” a los colombianos. La “Mujer Araña” volvió a columbrar a los interventores de la ENEE, en misa con ACA, dándole la última afilada al hacha para volarles la cabeza de tajo.



EEH. A cuenta de qué, pregunta Gabrielito –el sustituto de la zarina en la interventora– tenemos que pagarle 800 millones de verdecitos a la EEH si no ha cumplido con el contrato. Será.



CURVA. Una buena noticia en medio del desmadre es que la curva –lejos de llegar al llevado y traído pico en SPS y alrededores– ha comenzado a bajar, según Cosenza. Qué bien.



ROLLO. Continúa el culebrón de Invest-H, y esta vez los fiscales le cayeron a la diputada Waleska Zelaya y a su esposo, por el rollo de las mascarillas. Ambos serán sentados en el banquillo la otra semana.



RUTA. Cuentan las malas lenguas que el Buró Federal de Gringolandia, que no es otra cosa que el FBI, ya anda tras la ruta del billete que le pagaron al intrépido Axel López.



MOVIL. Vaya, para que ya dejen de hablar, que cuándo llegarán, que cuando vengan ya no habrá coronavirus, y que no sé qué, que aquí que allá, ayer ya salieron los primeros módulos del hospital móvil para la capital.



TRUMP. Lo único que faltaba. Ahora Donald Trump sale con la onda de suspender las elecciones de noviembre. Solo porque Biden lo tiene bien marimbeado.



NIÑOS. Lo único que va a conseguir el magnate con esas insinuaciones es endulzarle el oído a unos cuantos de estas latitudes latinas. Los niños aquí, que son llorones, y Trump que los pellizca.



DOS. Al suave los líderes garífunas ya llevan dos semanas de desaparecidos. El gobierno manda a decir en un comunicado que trabajan a todo vapor para encontrarlos y castigar a los culpables.



GRATIS. El chiste de hoy: el terror de los periquitos jura por Juana que está negociando internet totalmente gratis para todos los estudiantes. Ja... je... ji... jo... ju...