MIAMI. Ha muerto el conocido exjuez Jesús Martínez Suazo, que era muy amigo del ex FG, Mundo Orellana. Falleció por covid-19, en Miami. Aquí había recibido amenazas de aquellos que dijimos. QEPD.



TAJADA. Convocados para esta mañana los diputados virtuales, y llegan con tijera en mano, complaciendo peticiones de la Rocío. La bulla es que le volarán una buena tajada al presupuesto.



DIRECTORES. A propósito de presupuesto, preguntan unos chuscos, que qué puercas hacen tantos directores y comisionados en tantas instituciones, cada uno echándose mínimo 100 mil ranas al mes y algunos hasta 200 mil. Pobre, pueblo, pobre...



GASTOS. Lisandro tuvo misa vía Zoom con todos los embajadores de estas honduras y los puso clarinetes sobre los gastos y otras hierbas. La orden del día es cero lujos y privilegios, y eso incluye a los ahijados y ahijadas.



INFOP. Una muy buena noticia es que ayer en la mañana no había un tan solo paciente en las afueras del triaje del Infop. Se aclara, en las afueras, no adentro, a diferencia de cuando abrieron, que las colas llegaban hasta la Dirección de Tránsito.



TRIAJE. Asegura JOH que Fuerza Honduras ya le mandó el billete –uno sobre de otro- a 103 alcaldías, para lo del triaje. En total son 250 millones para 298 munis. Eso sí: el pisto de las transferencias es harina de otro costal.



MOTO. Cuentan las malas lenguas de un alcalde sureño, que hasta hace poco era de los peluches de JOH, que ahora está caído de la moto. Why? Que lo averigüe Morgan.



RNP. Antes del 13 de marzo, día de las primarias, ya habrá nueva identidad y nuevo censo, lo que significa que la vieja y el viejo ya habrán pasado a “mejor vida”, avisa Oscarito Rivera, el hombre de Libre en el RNP.



DELE. Pero, allí siguen el olanchano y compañía, dele que dele con la cantaleta del “censo del fraude”. Luego van a salir con la onda de que tampoco haya generales.



POPA. Lo bueno es que Kattán ha confirmado que el proceso de enrolamiento va viento en popa. Ya andan 1,500 pelotones de enroladores en 150 municipios, más de la mitad de los 298 existentes. ¿Estáis oyendo...?



MILLÓN. Nada menos que un millón cobra Pedrito por el edificio de la CCIC para centro de triaje. Se bailaron los que creían que lo prestaba de gorra por aquello de la “responsabilidad social empresarial”.



PUTIN. En septiembre tendrá lista la vacuna, manda a decir Vladimir Putin, así es que, ya están sabidos. Lo único que le faltaba a Donald Trump. Primero lo reventaron los chinitos con el coronavirus y ahora lo rematarán los rusos con la vacuna.



CHAPÍN. El Giammatei chapín no anda con babosadas. Tiene más palmos que aquí por covid, pero ya abrió el transporte, los cines y hasta los estancos.