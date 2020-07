REABRIR. Sepa Judas qué puercas habrá pasado con la reapertura. Se echaron para atrás a la hora de los tiros. Tienen que reabrir, hombre. La economía ya está a punto de salir de la Unidad de Cuidados Incentivos, pero en una bolsa negra, derechito al cementerio.



OLLA. De todas maneras, la “people” sigue en parranda con o sin confinamiento, y todo ese encierro de más de cuatro meses solo ha venido a pasearse en la olla de leche. Tan bien que iba la economía.



FASE. Los multisectoriales propusieron desde el domingo el regreso a la Fase Uno, pero los Jaíres, los Corderos y los Francis salieron con otra cosa.



ALEGRES. También proponen los multisectoriales, si no es mucha molestia, incluir los sabaditos alegres y, también, si tampoco es mucha molestia, hasta las 8:00 de la noche... Ja... je... ji... jo... ju...



DEDO. Lisandro y otras hierbas mandan a decir que van a analizar, y a consultar con la almohada, la propuesta de los multisectoriales. Con tal y no esperen que San Juan baje el dedo para responder.



HULE. El problema es que la “people” ya no aguanta, mucha gente se ha quedado en la calle, sin chamba, y el mismo gobierno está hule y ya no le puede ni pagar a sus empleados. ¿Entonces?



BECAS. De buena fe, Alden y las ardillas, felicitó a su hijo en un tuit por su graduación en Taiwán, pero en esas redes lo agarraron de piñata, porque juran que lo tenía estudiando con las becas del gobierno. Será.



EEH. En algún lugar columbraron a un ministro, a los interventores de la ENEE y al intrépido ACA con palas y piochas en mano, preparando la “cristiana sepultura” de la EEH.



500. La gran jodida es el contratito. Los colombianos tienen como en el banco nada menos que 500 millones de verdecitos si se los truenan a la zumba marumba.



BASE. Riflazo y medio el que el Amable de Colinas le acaba de dejar ir a WM y a CER, sus compañeros en Libre. El edil jura que ambos personajes se estrellarán contra la base.



MARLEN. El Amable jura que WM y CER serán la “Marlen Alvarenga” de Libre. También les asegura que el “golpismo” no los va a salvar. Será.



GERMAN. A oídos de las Xiomaras, las Rixis y los Meles, el padre German Cálix manda a decir que esos que andan con la onda de boicotear las elecciones promueven un golpe de Estado y la continuidad del gobierno.



LOCO. Por eso dicen que el mundo está loco, ahora han aparecido un montón de Salvadores Zúniga, volándose estatuas por todos lados. En USA ya no los aguantan y ayer, en Martinica, se volaron una de “Mi Josefina”, la amada de Napoleón.



CERRAR. Hoy reabren el San Isidro y el Colón, los “mercurios” más antiguos de la capital. Ojalá y cumplan todas las medidas, porque si no, los Jaíres y los Corderos no amagan y se los vuelven a cerrar.