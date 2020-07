PADRES. Groseros esos de los colegios bilingües. No están gastando en transporte de los cipotes, en materiales, energía, en fin, y le están cobrando las mismas colegiaturas y matrículas a los pobres padres de familia. ¿Y el terror de los periquitos? Very well, thank you.



VEINTE. Friendo y comiendo... Alba Consuelo anuncia veinte millones de ranas para La Mosquitia y, de chascada, una intervención completa del sistema sanitario de la olvidada zona. ¡Vaya, hombre!



FALTA. Lo único que faltaba. Estamos tan pandos en este 2020, que allí vienen unos asteroides, y ya solo falta que nos caiga uno de sombrero. ¡Dios nos libre!



CALCETÍN. Viene una reconstrucción total de la economía, como si estuviéramos en guerra, manda a decir Ebal. En otras palabras, le darán vuelta de calcetín, y todo por los estragos del covid.



MISERIA. Y habrá que hacer malabares, apretarse la faja, porque esos organismos internacionales, lamenta Ebal, solo son casaca y, a la hora de los tiros, salen con una miseria de ayuda.



MITCH. Claro, no es lo mismo como cuando el Mitch, que la única afectada era Honduras. Hoy es el mundo entero y muchos de los que se bolsearon en 1998 hoy también están reventados.



JUNIO. Que cuándo les acreditan junio le mandan a preguntar los docentes a la Rocío. La gran jodida es que la pandemia tiene patas arriba la economía.



CHAMBA. Ajá, y aun así las del CMH quieren que cierren las “putas maquilas” y todo lo que huela a chamba. Como a ellos y a ellas les pagan puntualmente trabajen o no trabajen.



TRIAJE. La última es que los gimnasios de algunos colegios privados serán usados como centros de triaje. El propio Ebal, en carne y hueso, lo ha confirmado. “Pior” para que este año regresen a clases.



NUEVA. El comandante Libreta y su Nueva Corriente tuvieron misa virtual y hablaron de un “código de ética”. Parece que la cosa lleva dedicatoria. Tampoco fueron contundentes en si exigen o no internas.



BILLÓN. Nada menos que un billón de verdecitos invertirá el imperio contraataca en Honduras como parte del programa América Crece, que no es otro que el que vino a reemplazar la fracasada alianza aquella de Obama. Do you remember?



PRIVADO. Vale aclarar que la inversión será de capital privado, y lo que hará la corporación que maneja el programa será promover la llegada de los empresarios para la generación de empleo. El documento lo firmó Lisandro y la encargada de Negocios de la embajada imperial.



ÚNICO. A los destructores del planeta y del medio ambiente, la NASA les avisa que pueden seguir con sus fechorías, que no hay problema porque ya encontraron otro planeta igualito a la Tierra. Si el único “problemita” es que está como a cien años luz de aquí. Por lo demás.