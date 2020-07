BILLETE. Este martes le empiezan a repartir el billete a los alcaldes, para que abran centros de triaje y otras hierbas contra el covid, así es que, no se pueden quejar.



VIVOS. Que ni crean, le manda a decir JOH a sus funcionarios, que va a seguir aguantándoles planchas y que, o se ponen vivos o es pa... fuera que van. ¡Vaya, jodido!



ACUERDO. Opiniones van y opiniones vienen sobre eso de intervenir el llevado y traído Invest-H. Unos están de acuerdo con que le caigan, pero otros no, porque creen que casi todas esas intervenciones han salido cachinflín.



SWAT. A propósito de intervenciones, nada se volvió a saber de la interventora de la ENEE. Solo ha quedado Tavito sosteniendo la peña. Arribaron como un comando Swat a poner orden, pero, parece que los dueños de la estatal –los térmicos y compañía- los pararon en seco.



AVENGERS. Unos chuscos aseguran que a la ENEE ni así manden a la Mujer Maravilla, al Hombre Araña y a los Avengers, porque, para que MG no haya podido, ya no hay para donde.



CHUCHO. A los pobres caficultores ya solo falta que los orine un chucho. Si de por sí ya estaban reventados por la caída de los precios, el coronavirus les vino a dar el tiro de gracia. Y esos del Ihcafé que no sirven para nada. Pobre, pueblo, pobre...



DÓNDE. Si no aprendemos de esta pandemia, dicen unos chuscos, ya no hay para dónde. Aunque, como diría Jari: “Yo no sé de qué se asustan”, porque cuando el Mitch tampoco aprendimos.



CALCETÍN. A ver si por lo menos esta vez le dan vuelta de calcetín al sistema de salud –giro de 180 grados- incluido el IHSS, y se prioriza en la atención primaria en los 298 municipios.



GRAN. “Me la pela”, aunque es gran cachureco, asegura que ya días había advertido que esos de Copeco y de Invest-H son largos. Y tiró a matar. Le vale chancleta a ON.



SOLO. El dúo dinámico del CNA jura que los hospitales móviles solo costaron 15 millones de verdecitos, y no 48, como aseguró Invest-H. Será.



LOMO. ¡Vaya, hombre! Por lo menos el Juanca le ha metido el lomo a su compadre, el “papi”, con la habilitación del triaje en el Bazar del Sábado. Qué bueno que no solo sean como el rastrillo.



PUENTE. Parece que el covid se está ensañando con los misquitos. El problema es que no hay comunicación terrestre y solo hay un hospital en todo el departamento. Ya estuviera el “sin hacer” tendiendo un puente aéreo.



HYLOCK. Reaparece Carolina Echeverría Hylock, la misquita, y lanza un SOS por sus paisanos contagiados con covid.



OABI. La misquita le pide a la OABI proceder, ipso facto, a donar lanchas rápidas decomisadas a aquellos que dijimos y una avioneta, para trasladar los enfermos desde los municipios más alejados hasta Puerto Lempira, donde está el único hospital.