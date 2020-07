YUCA. Le ha tocado yuca el fin de semana a los “Sherlock Holmes” del MP, del CNA y de la ATIC con la inspección, hasta con lupa, de los llevados y traídos hospitales móviles.



ATIC. Kilométrico interrogatorio a Martita por parte de la “people” de la ATIC. Hasta que al fin lograron que los recibiera en sus aposentos del Injupemp.



COMPRAS. Por lo menos les está lloviendo duro y parejo a los que se han aprovechado de las compras en la emergencia. JOH a cada rato les dice malnacidos y salta tapias y ahora Mundo Orellana les dice “criminales de la más alta graduación”.



ALIANZA. Consumada la alianza entre el hombre de El Chimbo y la “desgracia cristiana”. Ajá ¿y ACA? Se supone que el hombre es alero de JOH y ahora tiene alianza con PLS. Que alguien me explique.



TRIAJES. Una buena noticia en medio de tanto desmadre es que vienen otros tres triajes, los cuales se sumarán a los cuatro que ya existen en el Infop, CCG, la “U” Católica y la Mayangle. Los nuevos estarán ubicados, confirma la Yolani, en El Carrizal, en la iglesia CCI y en la Villa Olímpica.



AVIÓN. ¡Vaya, hombre! Suyapita y Ligia viajaron a La Mosquitia, en un avión de la FAH, a traer al doctor Hensel Roberto Pérez, afectado por el covid, y lo trasladaron hasta la capital. Para que ya dejen de hablar que no hacen ni dejan hacer, que solo saben criticar y que no sé qué, que aquí que allá.



NADIE. Les está lloviendo a los ilustres del Consejo Directivo del Invest-H por el culebrón de los hospitales. Nadie se explica cómo puercas es que ahora dicen que nadie sabía nada de lo que estaba haciendo Marquitos.



BULTO. Esos directivos de Invest-H “están escurriendo el bulto”, jura y perjura Edgardo Rodríguez, y tienen que asumir sus responsabilidades, en vez de estarse haciendo los locos.



NEVER. Martita le juró de rodillas a los ilustres de la ATIC que el Consejo Directivo de Inversión Estratégica, del cual es la mera mera, never and never aprobó la compra de los hospitales móviles.



QUIÉN. Aja, le preguntaron a Martita los ilustres de la ATIC, y si no fue el Consejo Directivo, entonces quién fue. Tal vez el Juanca sabe.



CAMAS. Son 78 contenedores y los tienen que desmenuzar uno por uno para ver, en carne y hueso, si vienen los equipos médicos, las camas y todos los mikis que dijeron. A ver, dijo el cieguito.



COVID. Con caravana despidieron al periodista David Romero hasta el cementerio Las Casitas. Otro colega que se adelanta por el covid-19. Y pensar que hay gente que ni así cree en el coronavirus.



CIZAÑA. En su homilía dominical, el cardenal le dio para los chicles a los “sembradores de cizaña”, a aquellos que no hacen ni dejan hacer, y lamenta que con eso solo cosechan divisiones y muerte.