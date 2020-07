TRES. Cuento tres y esos hospitales móviles están en SPS y en la capital, madrugó a advertir ayer JOH, con dedicatoria a los reclutas de Aduanas, Invest-H y a quien puercas sea que tenga vela en ese entierro.



ENFERMOS. “Saquen los hospitales, y pónganlos al servicio de los enfermos, ellos no pueden esperar más. ¡Cúmplase!, sentenció. El hombre amaneció con el machete desenvainado. Pero es que hay gente que solo así entiende.



LEY. Y, por la tarde, Aduanas anunció el desaduanaje de los tales hospitales, amparado en el Causa, Recauca y recontracauca. O sea en base a ley.



DIEZ. El gordito de Aduanas manda a decir que Martita tiene 10 días para aclarar el rollo de las facturas adulteradas, así es que ya están sabidos.



EVELYN. La ex del llevado y traído Invest-H arribó a la ATIC flanqueada nada menos y nada más que por la pelirroja –su abogada- que reaparece en medio del desmadre de los hospitales móviles.



JOYA. Que alguien me explique, por favor, pide Julio Raudales, cómo es que, de la noche a la mañana, Invest-H pasó de ser la “joya de la corona” en muchos aspectos, a que lo comparen con el IHSS en los dorados tiempos de MZ.



FILAZOS. Otro que amaneció ayer con el machete desenvainado es Tito Livio, el power de las Fuerzas Armadas, y le dejó ir sus filazos a aquellos ilustres que no hacen ni dejan hacer y que solo saben criticar.



ACCIÓN. El hombre dijo que no iba a mencionar nombres, pero que la “people” los conoce muy bien, porque los ha visto en los distintos medios. “A esas personas les pido que no es el momento de estar dividiendo al pueblo hondureño, de estar criticando cada acción... por llevar ayuda humanitaria”.



MOLESTA. “Molesta ver cómo desprestigian al país, cómo critican todo, cómo tratan de desprestigiar todo, si molesta...porque yo soy un hondureño y después de portar este uniforme soy un ciudadano más, que tengo una familia que también está sufriendo”, dijo Tito Livio. ¿Estáis oyendo...?



HULE. Se quejan los docentes que el terror de los periquitos los tiene hule y todavía no les ha pagado junio. Lo “pior”, lamentan, es que los directores departamentales son pelis para exigirles clases virtuales y no tienen ni para la recarguita.



DEUDA. Mandan a preguntar que si ampliaron persécula seculorum las suspensiones laborales, si también harán lo mismo con la Ley de Alivio de Deuda. A ver, dijo el cieguito.



IHSS. Lo otro que dicen, Sancho amigo, es que las suspensiones son por incapacidad, incapacidad generada por la pandemia, y las incapacidades las paga el IHSS. “I can’t believe it”.