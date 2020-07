MALNACIDOS. El Indómito volvió ayer a llamar “malnacidos” a los que han hecho malos manejos del pisto de la pandemia y advirtió que, como Presidente, no tolerará eso. “Ese dinero es sagrado”, dijo, y está de por medio la vida de miles de hondureños.



EVELYN. Pues, hombre, Hilario, saludes les deja la Evelyn y les manda a decir “hasta la vista, baby”. Se la habrán reventado los malnacidos. ¡Bárbaros!



CAMA. No aguantó ni dos semanas con semejante papa caliente. Unos chuscos de las redes fecales juran que la Rocío le hizo la cama. Pero otros le echan el muerto a Martita. Ummmm...



AXEL. A propósito de redes, circulan fotitos del intrépido Axel López junto a Jance Carolina Fúnez, rectora de la “U” Politécnica de Tegucigalpa y esposa de Luis Eveline, exgerente del SANAA.



INSTALAR. Jance es ingeniera de profesión y en esas redes aseguran que su empresa es una de las encargadas de instalar los hospitales móviles. ¡Ahhh! y fue candidata a diputada azuleja.



PAPI. En un diario digital hablan de una candidatura única en el PN, y que el dinámico y trabajador “papi a la orden” podría continuar en la AMDC, esto porque su mayor interés es terminar las obras de infraestructura que tiene en marcha.



ANUNCIO. El diario no cita fuentes, pero asegura que, el día menos pensado, se podría hacer un anuncio importante a lo interno del PN. A ver, dijo el cieguito.



CHEQUE. Mauricio Oliva desempolvó ayer un viejo tuit de cuando el Congreso le dio luz verde a los fondos de la pandemia, y reafirmó que no le dieron un cheque en blanco a nadie, y que los funcionarios deben rendir cuentas.



ENTES. El líder supremo de Juntos Podemos dijo que los entes contralores del Estado deben hacer las investigaciones que les toca hacer sobre el manejo de esos fondos.



FRAUDE. El olanchano ha brincado como fiera en defensa de la Rixi, y asegura que hay una “campaña tarifada” del Partido Nacional, para atacarla. Toda la babosada contra la presidenta del CNE, dice Mel, es por denunciar el “plan del fraude”.



BORJAS. Ajá, y será que la beligerante María Luisa Borjas es cachureca. Ella es la que manda a decir en un tuit que el CNE es un ente constitucional y sus resoluciones —como la de convocar a internas— constituyen política institucional, “las cuales no pueden ser desconocidas por la consejera presidenta”.



LOBO. La bulla en la “desgracia cristiana” es que Jorge Lobo, el hijo del hombre de El Chimbo, se une hoy a la causa. Se ignora si arriba con todo y papi. ¿Ajá, y ACA y Licho estarán de acuerdo?



MADERO. Que no se aflijan ni se aflojen, le manda a decir Madero a los Danieles, a los Baquedanos y a los Hilarios, que prorrogaron por tiempo indefinido la suspensión laboral y ya no habrá despido de trabajadores. Será.