GUANTE. “Malnacidos” le manda a decir JOH a aquellos picaritos que se están aprovechando de la pandemia para inflar sus bolsillos, pero les advirtió que es “pa... el mamo que van”. Y, al que le caiga el guante...



PLAZOS. Lamenta JOH que el proveedor ha incumplido los plazos de entrega de los dichosos hospitales, y advirtió que llegarán hasta las últimas consecuencias, hasta recibir lo prometido.



SEPTIEMBRE. Hasta el 15 de septiembre –el mero Día de la Independencia- y no en agosto, como aseguró Evelyn, vienen los otros cinco hospitales móviles, manda a decir Ebal, así es que, ya están sabidos.



PERÚ. El Vizcarra de Perú se acaba de volar a casi todo su Gabinete, incluido el ministro de Salud, el tercero que se echa al pico en cuatro meses de pandemia. No anda con papadas el hombre.



VACA. Conferencia de prensa hoy de los liberales zelayistas, los cachurecos pepistas, los pinus y los aliancistas de Romeo, dónde estás que no te veo, para anunciar la “gran plataforma” de sectores sociales y políticos para echarle la vaca a JOH.



CABEZA. Te vas, porque te vas, le mandan a decir los de la coalición opositora a los cachurecos, no importa que vaya el “papi” o “Netanyahu” a la cabeza. Será.



AMBOS. Ajá, ¿y el olanchano? ¿y el señor de la televisión? Quién sabe cómo les vaya sin ambos personajes. El primero es el líder supremo de la primera fuerza de la oposición política y el segundo el más popular. ¿Entonces?



LEY. Convocados otra vez para esta mañana, en sesión virtual, los papis y mamis de la patria. La bulla en el hemiciclo es que hoy le podrían empezar a entrar a la nueva Ley Electoral.



UÑAS. Se quejan los trillizos del Tribunal de Justicia Electoral que están trabajando con las uñas, que de 10 milloncitos que les ofrecieron, solo les dieron ocho y ya casi pegan el grito. Será.



CURVAS. A la “Mujer Araña”, famosa por sus curvas y pompis tipo JLo, la columbraron con sus buenas llantitas, gracias a la pandemia, y hasta medio cachetona.



BURRA. La gran jodida es que, a este paso que vamos en estas latitudes, la reapertura de gimnasios va para largo. Como aquí la “people” es más burra que aquellos de Comayagua.



CCIC. Que él no tiene vela en esos tuits del Barquero, aclara el Toty, que él pintó llantas de la CCIC desde el 28 de febrero y que mejor dejen de fregar. Será.



FANS. A los fans de Bukele en estas latitudes se les avisa que el turquito salvadoreño acaba de dar marcha atrás con la reapertura y, por qué creen: alarmante aumento de contagios y desborde de hospitales.