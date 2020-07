TRIAJE. Julito Quiñónez jura por Lisandro que el triaje del CCG atiende 24-7, es decir, los siete días de la semana y las 24 horas del día, pero la “people” que madruga se queja de que abren hasta las 8:00 de la mañana.



PANDEMIA. Avisan en un comunicado oficial de Palacio que hasta la fecha se han invertido un poco más de 4,589 millones de yucas en la pandemia, de los cuales la mayor tajada se la ha llevado Invest-H con 2,100 millones.



GOBERNACIÓN. Le sigue Leonel Ayala, de Gobernación, descentralización, circuncisión, demolición, con un poco más de 723 millones. Luego Madero y después Alba Consuelo, en cuarto lugar.



BELÉN. Pues, hombre, Hilario, hoy reabren el mercado Zonal Belén y si de por sí en la capital ya le comimos el mandado a los “jampedranos” con los contagios de covid, no digamos ahora.



AXEL. ¡Eureka! Reapareció Estelita, qué linda que está, y manda a decir que nadie se aflija ni se afloje, porque si esos cinco hospitales móviles no vienen ya va a ver ese tal Axel López.



TURQUÍA. El Barquero jura y perjura por su líder Toty que el valor declarado de los hospitales cuando salieron de Turquía es “considerablemente menor” al declarado aquí.



VACA. Que se alisten, le manda a decir a los cachurecos Jorgito Lobo, porque es pa... fuera que van. El hijo del hombre de El Chimbo ha confirmado que están conformando una gran plataforma con sectores sociales y políticos para echarle la vaca a los azulejos. Será.



SÁBADO. Que se esperen hasta el sábado, si quieren, le manda a decir Martita a los fiscales del MP que la han citado a declarar por el culebrón de los hospitales móviles.



BOLA. A ver si llega Martita esta vez, porque la vez pasada también la citaron del MP, y no les paró bola. Vale que en Las Lomas no son bochincheros, porque si no, quién sabe.



MOSQUITIA. A oídos de la “people” del “sin hacer”, la bulla es que en La Mosquitia se han disparado los contagios por covid y hay gran preocupación porque en todo el departamento solo hay un hospital, que está en Puerto Lempira.



VENCE. Mañana se vence la suspensión laboral por cuatro meses de más de 120 mil trabajadores decretada por la pandemia, y todavía no hay nada claro de cuál será la ruta a seguir para no permitir su despido por parte de los empresarios.



CÓDIGO. Se supone que lo lógico sería prorrogar la suspensión por un par de meses o hasta que el “sin hacer” decrete el fin del confinamiento. En los dominios del Juanca juran que no hay necesidad de decretos ni de reformas al Código. Ummmm...



GRITO. Elecciones para el 7 de noviembre del próximo año, anuncian Danielito y la Chayo, el mismo mes y año que aquí. Pero la oposición ya pegó el grito al cielo, porque será con el mismo CNE, que controla la parejita.