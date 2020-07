SEIS. Calma, calma, y que no “pande el cúnico”, manda a decir Evelyn, que en seis semanas –ni una más ni una menos- vienen los otros cinco hospitales móviles. ¡Ahhh! y que dejen de hablar, que si no han llegado, es por el desmadre de la pandemia en todo el mundo.



BELÉN. Pues, hombre, Hilario, mañana reabren el mercado Zonal Belén. Ojalá y manden a Superman y a la Mujer Maravilla a supervisar el uso de mascarillas y otras hierbas, porque ese ha sido un foco de infección.



CHIQUITA. Caramba, compa, como dice aquel, desde hace cuánto tiempo se venía anunciando que la tal Chiquita pintaba llantas, y hasta ahora que ya se la dio aparece Leíto, diciéndole “please don’t go”. Ja...je...ji...jo...ju...



CNE. Los trillizos del CNE –menos una- no han ni presentado el cronograma electoral para las próximas elecciones y ya reapareció el olanchano con su campaña de boicot al proceso.



DELE. Ya los trillizos del RNP, entre ellos Óscar Rivera, de Libre, trabajan a todo vapor para mandar al carajo a la vieja y al viejo, a la vieja ID y al viejo censo, pero “Mel” dele que dele con su campaña. “I can’t believe it”.



JUEGO. El olanchano reafirma que su partido rechaza el censo del fraude y no sé qué, que aquí que allá, yo no fui, fue teté. Allá los papos de la oposición que vuelvan a caer en su juego.



RNP. Los trillizos del RNP, siempre activos, presentaron ayer, con pelos y señales, la campaña “La Nueva Identidad: Sos lo que llevas por dentro”. A ver si así el olanchano deja de torpedear las internas.



CAJA. Una Caja de Pandora es nada para la olla que acaba de destapar la colega y exdiputada Gilda Silvestrucchi en Libre.



DINERO. Gilda ha confirmado que esa investigación ordenada por “Mel” por violencia doméstica es para reventarse a Will Méndez, y denuncia que hay diputados de Libre que reciben dinero del Partido Nacional, la bolsa solidaria, y que hacen comparsa con los cachurecos.



DEDOS. No sabe qué es “pior”, lamenta JOH, si la pandemia como tal o aquellos sectores que ni duermen cruzando los dedos para que al gobierno le vaya mal y pasan todo el santo día en redes y medios lanzando mensajes de desesperanza.



MEJOR. Que mejor busquen qué hacer, que busquen oficio, o la manera de ayudar a tanta gente que lo necesita en este momento, en lugar de solo pasar criticando, dijo. “Dejen de inventar tanta conspiración y protagonismo malsano”, les manda a decir JOH.



RUSA. A Alba Consuelo le echan el muerto por haber rechazado la presunta medicina rusa contra el covid, porque dicen que dijo que no tenía reactivos. Será.



COLA. Caramba, compa, como dice aquel, para que vean ustedes cómo está eso del covid, que apenas el domingo abrieron el triaje en el CCG y ya ayer amanecieron con cola de gente.