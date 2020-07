CCG. Vaya, para que ya dejen de volar maceta por el CCG, desde ayer ya está abierto como centro de triaje, con médicos, microbiólogos, enfermeras, camas, oxígeno, personal de apoyo, en fin...

CHOLAS. Lisandro y Julio Quiñónez mandan a decir que en el CCG atenderán a unas 650 personas por día, con síntomas de covid, y la idea es estabilizarlas en 24 horas, para luego regresarlas a sus cholas o a un hospital, si no mejoran.

MAMÁ. Hasta a la mamá de Marquitos le cayó la ATIC en pleno domingo y, por los vientos que soplan, hay clavo por la documentación que hallaron en el allanamiento.

CULPA. En un chat se armó un rifirrafe, unos defendiendo a la mamá de Marquitos, que qué culpa tiene la señora de lo que haga o no haga su hijo, y otros en contra, y en el zipizape salió a bailar el culebrón de aquella otra madre con sus hijos, a la que sacaron de su casita. Do you remember?

POBRE. El cardenal Rodríguez, en su homilía, ha hablado de la otra pandemia, la pandemia de la politiquería –y barata- que los políticos del patio le recetan mañana, tarde y noche al pobre, pueblo, pobre...

ATIC. Desmadre y medio el que armaron los ilustres del MP, allá donde atracó el barco. Yuri dijo que de allí no salía ni un bulto si antes no pasaba por las armas de la ATIC.

CHINA. Pero, Olban Valladares, que no se come la tortilla así nomás, manda a decir que esos operativos del MP no se la hacen buena, que puede ser un distractor, y que aquí y en la China la descarga, inspección y liberación de una mercadería solo le compete a aduanas.

CONTAR. Evelyn, la nueva power de Invest-H, le asegura a la ATIC que no esconden nada y que pueden tomarle fotos y contar hasta el último tornillo de los tales hospitales. Será.

PGR. La Evelyn también ha confirmado que el nuevo Invest-H ya alertó a la PGR, es decir, a Abrahamcito Alvarenga, para que vaya alistando la demanda por si el tal Axel López no manda los otros cinco hospitales.

WILL. Esa investigación por violencia doméstica que ha ordenado el olanchano lleva una clara dedicatoria hacia él y, si metieron a otros en el costal, es para taparle el ojo al macho, denuncia Will Méndez.

PIEDRA. Méndez jura que lo único que buscan es apartarlo del camino, para que no haya internas, porque es la piedra en el zapato de aquellos que no las quieren.

NUNCA. Una buena noticia en medio del desmadre de la pandemia es que ya cayó el presunto autor intelectual del crimen del periodista German Vallecillo y su camarógrafo, porque, como aquí nunca pasan de los autores materiales.

BASTIÓN. Hasta en Texas, el gran bastión republicano, tiene bien marimbeado Biden a Trump. Para que vean que el coronavirus no ha dejado títere con cabeza ni en la política.