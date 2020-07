INTERNAS. Ana Paola manda a decir que ni sueñen con que no habrá internas, que el CNE cumplirá mil por mil con lo que dice la ley, y punto. ¿Estáis oyendo, MZR?



TRUMP. Para que ya dejen de hablar babosadas, que no da el ejemplo, que le vale chancleta, que no sé qué, que aquí que allá, Trump manda a decir que hoy visitará el hospital Walter Reed y, por primera vez, se pondrá mascarilla. Vaya.



JULIO. Ha muerto el periodista Julio Ernesto Alvarado, quien también era diputado ante el Parlacen por el partido Libre. Murió de cáncer. Vale la aclaración, porque ahora todo el que fallece le echan el muerto al covid. QEPD.



CARLÓN. En esos chambres juran que Carlón, el brother del líder supremo de los refundidores y actual diputado catracho, será el sustituto de Julio Ernesto en el elefante blanco llamado Parlacen. Esto porque era su suplente.



AGENTES. Reventados a partir de ayer los agentes aduaneros con las operaciones del Estado y su función es asumida por Aduanas Honduras, así es que ya están sabidos.



POPA. Hasta anoche todo iba viento en popa con la contada y las inspecciones de lo que venía en el llevado y traído barco, pero Coello manda a decir que la operación tardará por lo menos tres días.



VIDES. Los hospitales vienen bien equipados, jura Juan José Vides, el director de Administración Aduanera.



SOLO. Ajá, y si cuando termine la contada se concluye que los hospitales móviles vienen completos, qué irán a decir los que juraron que solo venían los cascarones.



CARGA. De acuerdo con el manifiesto de carga, vienen 78 paquetes que incluyen camas, Unidades de Cuidados Intensivos, policlínica y triaje, farmacias y laboratorio, morgue, sistema de gas, generadora de oxígeno, sistema de tratamiento de agua, esteralizadores, lavandería y otra larga lista de insumos. Será.



GORDO. Andan tragando gordo, aseguran los azulejos, aquellos y aquellas —como Suyapita— que estaban cruzando los dedos para que el barco solo trajera unas cuantas lonas y paredes de vinil.



EDDY. Bien dicen que después del susto, ¡Jesús María!, hasta ahora sale Eddy Atala —como miembro del Consejo Directivo de Invest-H— con un voto particular en contra del plan operativo... Ja... je... ji... jo... ju...



BARCO. Lo más importante ahora es que el barco llegó y que no solo trae los cascarones. Por lo demás, cada quien es responsable por lo que dice y hace.



LECHE. Queda ahora aclarar cuándo llegarán los otros cinco hospitales, la fecha de su venida y ya no seguir llorando sobre la leche derramada, porque la pandemia está que arde.



INVEST. Por lo demás, es al MP a quien le compete decir si Marquitos ha actuado bien o mal, si cometió abuso de autoridad o lo que sea, y el mismo Consejo Directivo de Invest-H.