15,500. Nada menos que 15,500 millones se han dejado de recaudar en impuestos por el cierre de la economía, y aun así hay gente que pide el confinamiento total, incluidas las “putas maquilas”. Ajá, y de dónde pensarán los médicos que les pagan sus jugosos salarios.



GEL. Ajá, Pyubani dice que no tiene nada que ver con el “bisnes” del gel de su esposo con Copeco, pero asegura que el producto se entregó completo, en tiempo y forma.



SUR. Cómo puercas va a alcanzar el oxígeno en el Hospital del Sur si se lo están “peinando”. ¡Qué barbaridad! La propia empresa confirma que le llegan con los chimbos por la mitad y que otros se han perdido.



CASA. Quintín jura que algunos políticos sureños tienen sus chimbitos en casa porque son “hombres prevenidos”, y han salido a bailar videos de carros particulares que solo llegan a traerlos al hospital.



CHALANA. “O nos salvamos todos o nos perdemos todos”, advierte JOH. En otras palabras, o nos unimos todos y cada quien hace su parte para enfrentar el virus, o nos vamos todos en la chalana.



RUSOS. Los rusos presentarán hoy en Guatemala su medicina contra el covid. A ver si a los ilustres del “sin hacer” de aquí se les alumbra el foquito y le piden a la embajadora catracha de allá que vaya a husmear.



GRINGOS. La medicina se llama Avifavir y varios países ya hicieron sus pedidos, incluidos algunos de la región. Ojalá y aquí también hagan su pedido y no esperen pedirle permiso a los gringos. Hay que echar mano de lo que haya.



PARLACEN. Al evento de los rusos están invitados los diputados del elefante blanco llamado Parlacen. Aunque sea para eso deberían de servir los parlamentarios catrachos que están allá. Que vayan a chambrear.



DIRECTO. Al rojo vivo el culebrón de los hospitales móviles con la transmisión anoche, en vivo y en directo, del atraco del barquito.



APOLO. Anoche hasta parecía cuando el Apolo XI “atracó” en la luna y la humanidad entera siguió la transmisión en vivo y a todo color. Y el momento en que el barco atraca, fue como cuando Neil Armstrong pisó el suelo lunar, y dejó marcadas sus huellas.



DESCARGA. La telenovela seguirá esta mañana, a partir de las 8:00, con la descarga de los llevados y traídos hospitales móviles. A ver si vienen completos.



ATIC. Marquitos manda a decir que no sabe cuándo llegarán los otros cinco hospitales. La ATIC llamó a unos técnicos en informática de Invest-H, tal vez ellos saben.



CUENTAS. Lorena Cálix, portavoz del MP, no descarta que la ATIC también llame a declarar a los ilustres del Consejo Directivo de Invest-H para que rindan cuentas.