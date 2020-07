TRIAJE. En esas redes hay un mano a mano, unos pidiendo que habiliten el moderno y majestuoso edificio de la ASJ como centro de triaje, y otros que mejor la palomera del Colegio Médico.



PRIVADOS. Deberían negociar con un par de hospitales privados y convertirlos en full covid. Esos que vienen de Turquía, si es que llegan completos, no se darán abasto. Ni por cerca.



AMHON. Se quejan algunos alcaldes de que la Amhon se ha dormido en sus laureles durante la pandemia y que ha dejado como el Llanero, solitarios, a los ediles. Será.



FRIJOLES. Otra vez los coyotes, aprovechando la pandemia para acaparar y disparar el precio de los frijolitos, como si la novia estuviera para tafetanes.



LIBRA. Pero, Luis Pinel, el power de Banasupro, manda a decir que nadie se aflija ni se afloje, porque a partir de ayer comenzaron a salir unidades móviles a surtir el mercado y combatir la especulación. Para que vean que Banasupro no se duerme en sus laureles. A 13 yuquitas la libra.



CHAT. Mandan a decir en unos chats que si tienes un trabajo y tu empresa no ha cerrado por la pandemia, deberías estar muy agradecido, porque empresas como Victoria’s Secret ya se declaró en bancarrota, Zara ha cerrado 1,200 tiendas, United Airlines anuncia que podría despedir 36 mil empleados, Starbucks cerrará 400 tiendas, en fin... ¿Entonces?



VIRTUAL. Otra sesión virtual en el hemiciclo esta mañana. A ver si el “nuevo presidente” y los del Pinu se conectan. No aprenden a Libre, que son los primeritos, en el Zoom.



MINGO. Hoy, a eso de las 10 de la noche, podría atracar en Puerto Cortés el llevado y traído barco que trae los hospitales de Marquitos, según Mingo Meza, el portavoz de la MM.



YURI. No hay luz ni agua ni drenajes en el terreno del Pani donde van a instalar el hospital móvil de Marquitos. Tampoco en SPS, confirma Yuri Mora.



EXPERTOS. Ahora es que los dichosos hospitales móviles solo podrán ser instalados por 10 expertos que mandará la empresa turca y hay que esperar que vengan. Ajá, y qué tal si también vienen en barco.



TORNILLO. La “people” de Invest-H le ha confirmado a EL HERALDO que ellos no podrán tocar ni un tornillo de los hospitales, mientras no lleguen los expertos, porque el compromiso de los turcos es entregarlos funcionando. Pues, hombre, a saber hasta cuándo estarán listos.



BARRIO. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido, como decía Pedro Vargas, le dijo AMLO a Trump por no tratar a México como “colonia” ahora que él es el amo y señor... Ummmm... Ya no lo trata como “colonia”, si no como barrio marginal.



PCR. Basta decir que el pobre AMLO se tuvo que hacer la PCR –la del hisopado- para poder ver al magnate. Qué clase de trato es ese. Ajá, y AMLO le habrá exigido la prueba a Trump.