CARPAS. Hasta el propio JOH, en carne y hueso, ha calificado de inhumana la atención que reciben en carpas los pacientes covid en el Hospital del Sur. El hombre asegura que los hospitales tienen presupuestos descentralizados, por lo que disponen de fondos para mejores condiciones.



UNAH. El Congreso aprobó ayer la contratación de médicos solo con la carta de egresados, porque, debido a la pandemia, la UNAH no ha podido darles el título. Pero ya salió Suyapita, oponiéndose.



ATIC. Jauría de periodistas la que le cayó a Marquitos en la ATIC. Casi hasta lo piquearon. Ajá, y no es que el expower de Invest-H anda con el virus.



PÉTALO. Pero el adjunto de Las Lomas jura que el MP no puede tocar a nadie ni con el pétalo de un clavel gracias a las reformas aquellas que los dejaron maniatados.



QUIETO. A resultas, explica Sibrián, que el MP está quieto mientras el tribunal de cuentos no les mande un expediente y hasta ahorita ha empezado a pedir ayuda para contratar expertos y comprobar si los dichosos hospitales sirven o no.



CORTÉS. En esas redes no hallan qué inventar. Para este viernes anuncian gran excursión a Puerto Cortés para irle a dar la bienvenida a los hospitales móviles.



INTERNAS. En la sesión virtual nombraron una comisión especial para darle seguimiento al padrón electoral, y “Netanyahu” dejó claro que el otro año habrá elecciones internas.



BAGRE. Para que vean que “Netanyahu” se la sabe todas y que es un bagre para escabullirse de las emboscadas, el hombre reanudó sesiones ayer, logrando sortear los flechazos, turuncazos y hasta misiles que le lanzaron de allá y de la oposición.



LLENAS. A pesar de la paralela del otro día, Mauricio Oliva tuvo bases llenas en el hemiciclo —como en el beisbol— incluida toda la bancada de Libre. El único ausente —y ni falta que hizo dicen los cachos— fue DACB, el “presidente electo”. Será.



TRAPO. Los otros ausentes fueron los ilustres del Pinu, incluida Doris Alejandrina, la “vicepresidente electa”. Eso les pasa por ponerse a jugar en grandes ligas con bates y pelotas de trapo. ¿Y Romeo, dónde estás, que no te veo?



FAMILIÓN. Adivinen de quién es el otro del familión. Tiene a su wife en una embajada, a su sister en la CP y a su mami en la SE. Qué tal. ¡Ahhh! y él, por supuesto, también con su buena chamba.



DESPIDOS. A oídos de los Danieles, los Baquedanos, los Hilarios y otras hiervas, Madero les manda a decir que se pongan vivos, porque el 16 de este mes vencen las suspensiones y, a partir de ese día, los patronos tendrán luz verde para despidos.



RUTINA. Que nos cuidemos todos, pide JOH, porque la pandemia está que arde. Que cada quien haga su parte. La petición la hizo cuando regresaba al HM para una revisión de rutina.