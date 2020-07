CÍVICO. Desde la semana pasada, manda a decir JOH, ordenó la habilitación del Centro Cívico en centro de triaje, así es que, ya están sabidos. Lo bueno es que es muy accesible.



PESTE. Lo único que faltaba, ahora es que reaparece la peste bubónica y, adivinen dónde. En el siglo XIV dejó más de cien millones de palmos en Europa. Mejor nos hubiéramos muerto chiquitos.



GATO. Vaya, para que ya dejen de hablar babosadas de que el Tribunal de cuentos no hará nada, porque son parientes y que no sé qué, que aquí que allá, los trillizos contratarán expertos internacionales para que no les vayan a dar gato por liebre con los hospitales móviles.



DEDO. Y que ni crean que no van a proceder civil, penal o administrativamente si los tales hospitales móviles salen cachinflín, juran los trillizos del TSC en un comunicado. Ya ven. Y la “people” diciendo que no moverían un dedo porque la hija de no sé quién está casada con el hermano de no sé quién.



FAMILIÓN. Será cierto eso del familión que le han sacado a bailar en las redes al power de Copeco. Será posible…



VIRTUAL. Convocados otra vez para hoy los “papis” y “mamis” de la Patria a sesión virtual. A ver si se conectan los insurrectos, incluido DACB, el “presidente electo”.



ZOOM. Carlón y compañía claman por sesiones presenciales, porque resulta que por el Zoom no se oyen los pitos ni las vuvuzelas ni los morteros.



LISTO. Avisa Mauricio Oliva que el triaje en La Colmena, Choluteca, ya está listo para recibir a los sureños que sientan síntomas de covid. Les dijeron que iba a ser chorrera y no hicieron caso.



BASTIÓN. Aprobados siete millones de yucas para el Hospital del Sur, confirma Nery Cerrato, para ampliación de salas y compra de insumos, en respuesta a los videos que sacaron a bailar. Pero, del otro lado recuerdan, cuando el tal “bastión del sur” atacó el hospital y le zampó fuego a las ambulancias.



COLEGIOS. Una investigación de EL HERALDO da cuenta que el Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos y algunos médicos propusieron desde abril un proyecto de hospitales móviles que habrían costado 924 millones menos que los de Marquitos.



BOLA. Pero, Claudia Zúniga, la presidenta del CICH, lamenta que en el Invest-H no les pararon bola y deplora que esos hospitales quizá ya estuvieran operando.



BUENO. Como dicen que hombre –o gobierno- prevenido vale por dos, no sería bueno empezar a negociar desde ahora con hospitales privados, para alquilarlos y convertirlos full covid. Esto porque no se sabe qué pasará con los que vienen de Turquía.



PAPA. Grave error, dice el doctor Rubén Palma, haber hecho a un lado a la Sesal en el manejo de la pandemia y delegarle esa papa caliente al “sin hacer” y, de remate, a Marquitos. Será.