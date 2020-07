ARRIBA. Ese coronavirus está dejando arriba a mundo y a reimundo. Ahora es que el CMH amenaza con cerrar los hospitales si no cierran las maquilas.



COMER. Ajá, y si cierran las maquilas, de dónde puercas va a comer toda esa pobre gente. Allí solo que les den de comer Pedrito y compañía. Son 120 mil trabajadores que viven de su sueldito.



COYOL. El problema es que aquí la mayoría de la “people” vive del día a día, del coyol quebrado, coyol comido. No todo mundo recibe un salario mensual trabaje o no trabaje, como los médicos, abogados, periodistas o ingenieros que trabajan con el gobierno.



JUCOS. Ajá, el Juanca y el Cohep se retiran de la mesa aquella, jucos porque volvieron a cerrar los negocios y las construcciones, y Pedrito pidiendo a gritos que cierren las maquilas. ¿Entonces?



NADA. Caramba, compa, como dice aquel, Marquitos se echaba nada menos que 232 mil yucas mensuales en Invest-H, más que JOH, “Netanyahu” y el muchacho de Lepaera.



JUEVES. El próximo jueves, cuando el reloj de Comayagua marque las 3:00 de la tarde, atraca el barco con dos de los siete llevados y traídos hospitales móviles de Marquitos.



PLAN. Ajá, y Evelyn o Alba Consuelo ya tendrán listo un plan B por si los tales hospitales móviles nunca llegan, o llegan incompletos, como los respiradores o las pruebas aquellas.



VIENEN. Ya pasaron el Estrecho de Gibraltar y vienen aguas abajo por el Atlante azulado, mandan a decir desde la Estación Especial Internacional, los satélites de la NASA y el Sputnik, desde donde monitorean su ruta.



HOLANDÉS. Calma, calma, y que no cunda el pánico, que todavía no se van de Honduras, manda a decir la “people” del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, esto a pesar de los desplantes, insolencias y desaires de aquella que dijimos.



POPA. Viento en popa el enrolamiento de los trillizos del RNP, así es que, todos los caminos indican que al olanchano se le ahumará el ayote con su boicot a las internas, con la casaca de que no irá a las urnas con la vieja y con el viejo...la vieja ID y el viejo censo.



CHILE. Para que vean ustedes las cosas que pasan en otras latitudes, en Chile le acaban de poner límites a la reelección de diputados, alcaldes y hasta de regidores. Solo una vez se podrán reelegir. Como aquí solo le vuelan candela a la reelección presidencial.



KANYE. En lo que han quedado en Gringolandia en los tiempos de Trump, que ahora hasta Kanye West, el marido de la Kardashian, se acaba de lanzar a la presidencia de USA.



CIERRE. Los ilustres del Colegio Médico de la zona norte, que sí trabajan, contrario a Suyapita, piden de rodillas el cierre de SPS, Villanueva, La Lima y Choloma, en Cortés, y de Quimistán, en Santa Bárbara.