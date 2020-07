ATENDER. Aclara Ebalito que solo piensa en que termine el gobierno, para irse a descansar a su chola y que no tiene aspiraciones políticas, como andan regando la bomba unos chuscos. Que está enfocado 24-7 en atender la pandemia.



COLIBRÍ. Se quejan padres de familia que las bilingües ya iniciaron matrículas y están cobrando lo mismo de siempre. Pero más lamentan, dicen, que el terror de los periquitos no diga ni pío, porque a lo mejor anda muy ocupado buscando el colibrí de Apple.



RUSOS. ¡Eureka! Los tecnócratas del BID acaban de descubrir que la pandemia tendrá un gran impacto en el turismo. Cuántas neuronas habrán quemado para semejante descubrimiento. Otros que se van a llevar los rusos, como a los ilustres del “sin hacer”.



KITS. Vaya, para que ya dejen de amenazar que no irán a internas con la vieja y con el viejo...la vieja ID y el viejo censo, el propio Oscar Rivera le manda a decir al olanchano que ya llegaron los kits para darle viento al enrolamiento en campo y proceder a depurar la base de datos del RNP.



XIOMARA. A propósito de los refundidores, en esos chambres juran que Xiomara no tarda en volver a dar un paso al costado, y que viva Olancho ya empezó a buscar reemplazo. Será.



PLANES. Que nadie se aflija ni se afloje, manda a decir José Noé desde el Instituto de la Propiedad, que ahora que se inició la matrícula vehicular habrá planes de pago para todos los gustos y que ellos no engañarán a la “people”, como otros, dice.



LEPROSOS. Cómo es posible, pregunta el doctor Rubén Palma –expresidente del CMH-, que la mayoría de hospitales privados estén bateando a los sospechosos por covid, como si fueran leprosos.



PULGAS. La otra cosa es que de entrada le piden al pobre cliente un depósito de 60, 80 y 100 mil yucas, si quiere que lo acepten, sino, que se muera en la acera o se vaya a echar pulgas al HE. Pobre, pueblo, pobre...



PCR. Ajá, y cómo es posible que los seguros médicos no cubran los gastos por covid, si solo esa prueba PCR cuesta cuatro mil yucas, no digamos una tomografía. Y ahora ¿quién podrá defendernos?



CÁMARA. Pero, la Cámara Hondureña de Aseguradoras jura por José Luis Moncada en un comunicado que sí están cumpliendo. Ummmm...Pregúntenle a la “people” a ver si es cierto.



RAYO. La otra cosa son los médicos. Algunos bárbaros están cobrando hasta dos, tres y cuatro mil yucas por consultas virtuales. ¿Y el legado hipocrático? Un rayo les puede caer.



PANAMÁ. Moratoria en el pago de préstamos en Panamá, hasta diciembre, sin recargos y sin cuotas adicionales. Pero, José Luis Moncada dice que los bancos tienen derecho a cobrar.



GERMAN. Repudiable crimen del periodista German Vallecillo hijo y su camarógrafo. Terrible. Conmovedores mensajes en su FB. QEPD.