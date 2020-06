RUSOS. Desde el Hospital Militar les mandaron para los chicles a los inteligentísimos de la Mesa Sectorial, luego del desmadre que armaron con los tales pares, impares y otras hierbvas. Los rusos se los van a llevar.



ACA. Qué necesidad hay de que el hombre tenga que estar pendiente hasta de esos detallitos desde el hospital y haciendo el trabajo que le corresponde a los presuntos “expertos”. ¿Y ACA?

PLACAS. El “papá de los pollitos”, como le encantaba decirle a “Netanyahu” en aquellos viejos tiempos, admite que esa “ideota” de las placas ha causado mucha confusión y por eso le pide a los ilustres proceder, ipso facto, a revisarla. Ya estuvieras... Jair.



CONFUCIO. Lo que pasa, juran unos chuscos, es que Jair Meza y compañía pertenecen a la escuela de Confucio, el filósofo chino, el mismo que, según una missis, “inventó” la confusión y por eso les encanta confundir. No hallan qué inventar.



PELIS. Por lo menos ha quedado demostrado, por enésima vez, que los hondureños son pelis para los memes. En menos de lo que canta un gallo, después de la “magistral” comparecencia de Jair, pulverizaron las redes con sus memes.



JUANCA. Saludes les deja el Juanca –aunque pegado con coronavirus- y pinta llantas de las mesas sectoriales, mesas de trabajo y mesas de billar, y manda a decir que ni lo rueguen, porque no piensa volver.



BOLA. Lamentan el Juanca y compañía que se cansaron de estar hablando carburo en las tales mesas sectoriales y que nunca les pararon bola. Por un oído les entraba, dice, y por otro les salía. Será posible.



TELA. Todavía queda tela que cortar en ese culebrón de los llevados y traídos hospitales móviles. La bulla es que en una poderosa nación europea también podrían rodar cabezas de altas funcionarias hondureñas.



ROLLO. En los dominios de Lisandro no descartan que la guillotina también pase por una nación del norte, solo que allí no sería por los hospitales, sino, por otro rollo.



CNBS. En la propia CNBS reconocen que los bancos, jamás de los jamases hablaron de clavarle 18 cuotas más a la pobre “people”, a cambio de las dos o tres que le readecuaron en marzo y abril.



BOLSAS. Nuevo paro, a partir de hoy, anuncian los taxistas de Víctor Aguilar. El clavo se lo echan a Pyubavanniy, porque dicen que solo casaca les dio con las bolsas aquellas, y con la reapertura.



AVISPÓN. Ya solo falta que nos orine un chucho. Ahora es que hay rebrote del mentado gorgojo. Ajá, y ya viene también el “avispón verde”. Como si ya no fuera suficiente con el covid-19 y con ese pleito de perros y gatos de aquellos que dijimos.



PROFES. La Rocío y el verdugo de los periquitos juran que ya le pagaron a los profes el décimo cuarto en 16 de los 18 departamentos, así es que, no se pueden quejar.