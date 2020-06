ROCÍO. Que cuándo puercas les piensa pasar el presupuesto del Congreso le mandan a preguntar Dennis Castro y la bailarina a la Rocío. ¡Ahhh!, y Romeo, dónde estás que no te veo.



DIRECTOS. Martita no quiere dar la cara ante los medios como titular del Consejo Directivo de Invest-H. Algunos creen que deberían pedir la cabeza de todos los miembros del Consejo, porque, a fin de cuentas, ellos son los jefes directos de Marquitos.



RENUNCIA. La guapa Olguita, la “resignada”, manda a decir que el funcionario público que “no está haciendo bien las cosas, es mejor que tenga la valentía y el coraje, y presente su renuncia de inmediato”. ¡Vaya, jodido! ¿Estáis oyendo, MB?



ANILLO. El culebrón del Código le vino a caer como anillo al dedo al bigotudo olanchano en la celebración del once aniversario del tal golpe. Ya casi nadie se acuerda que el hombre pedía de rodillas que le dieran en el tuste.



TOTAL. Derogación total del llevado y traído Código, le manda a pedir Ebalito al Congreso -en nombre de Palacio- para dar espacio a todos los sectores sociales, políticos, religiosos y económicos.



LEY. Pero varios leguleyos le explican a Ebalito que él, como abogado, debería saber que eso es imposible, porque resulta que la ley prohíbe discutir una misma iniciativa en una misma legislatura, y eso de la derogatoria ya fue debatido y bateado.



CLAUSTRO. Lo que cabe, le mandan a decir los leguleyos a Ebalito, incluido el Claustro de Profesores de Derecho de la UNAH, es darle viento al recurso de inconstitucionalidad presentado por el CNA en la salita aquella o, en su defecto, su reforma.



ACUERDO. Eso deberían hacer los cachurecos. Hablar entre ellos y luego con todos los sectores, ponerse de acuerdo, ya sea con esas reformas y con el recurso del CNA, y no dejar que Mel les coma el mandado.



ATAÚD. El bigotudo olanchano anda muerto de la risa en su once aniversario. Se paseó en el pobre Partido Liberal -otrora el más grande de Centroamérica- y, si los azulejos siguen agarrados de las greñas, que alisten el ataúd, porque serán los próximos.



MEJOR. O será que alguien, en su sano juicio, le creerá a Mel que en verdad estaba preocupado por el mentado Código y que por eso convocó a la insurrección. Por qué mejor no se cuentan una de vaqueros.



TRUMP. Eso sería como creerle a Trump si amaneciera hoy echándole vivas a los “dreamers”, o que anunciara el fin de las deportaciones, residencia permanente para todos los ilegales y, de chascada, echándole vivas a los negros y latinos. ¡Urrraaaa, papa...! Hay que ser serios.



ESTADO. Misa entre la embajadora imperial “in fieri” y el FG de la “res-pública” para hablar del “Estado de Derecho” en Honduras y sobre casos emblemáticos de derechos humanos. Qué tal.