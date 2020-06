CNA. ¡Vaya, hombre! Para más el CNA ha hecho lo correcto con el rollo del mentado Código Penal y ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante la salita aquella. Significa, entonces, que acepta que ha entrado en vigencia, pero, como mantiene que es ilegal y que genera impunidad, ha hecho lo que debió hacer.



HÉROE. Para que vean cómo la política cambia de un rato a otro, que Ebalito ha pasado de villano a héroe de la oposición, en menos de lo que canta un gallo. Ebal sí, otro no, jodido...



GRAN. ¿Quién es el gran ganador y el gran perdedor con la insurrección legislativa? Todos los caminos conducen al bigotudo olanchano, como el victorioso, y al PN como el gran perdedor.



LEÑA. Mel ha matado varios pájaros de una sola pedrada: Le echa más leña a la división del PN, sale en caballito blanco y queda parado con los gremios y la sociedad civil anticachureca, se vuelve a echar a la bolsa a SN y a LZ –y ahora también a Romeo- y, de paso, lleva agua a su molino antisistema.



BOICOT. La acción también le servirá a Mel para consolidar su boicot a las internas y da un paso más en firme hacia su soñada constituyente.



MIEDO. El gran perdedor es el PN. Ni sus diputados ni sus “resignados” ni sus analistas quieren hablar por miedo a irse en la balacera. Y tienen razón, porque nadie sabe qué va a pasar.



PERRA. En la trinchera azuleja la cosa está perra. Al “Niño Gualaco” le dejaron ir una andanada de misiles tierra-tierra por pedir la prórroga de la vacatio del tal Código.



PERSONAL. El propio Mauricio Oliva mandó a decir que esa es una opinión personal de Reinaldo, porque el CCPN no se ha reunido, y le pide que mejor se dedique a velar por el manejo transparente del billete de la pandemia. ¡Vaya, jodido!



RISA. Ajá, y luego remata Juan Diego, el jefe de campaña del doc, recordándole a Reinaldo que el Congreso no les dio un cheque en blanco y que el billete no se lo dieron a una persona, sino, a una institución. Como Marquitos lo ha usado como si fuera de él. Ajá, ¿sí o no estará muerto de risa Mel?



AS. El único ganador en el PN, hasta ahora, es JOH. Tiene un buen as bajo la manga de su camisa frente a Juntos Podemos, sea que sancione o no el “decreto” y, si lo sanciona, haría una buena alianza con sus acérrimos detractores.



CLAVO. Otro clavo y medio para Marquitos, la empresa Elmed Medical System, a la que Axel López dice representar, le ha confirmado a EL HERALDO que no está fabricando, mucho menos vendiendo, hospitales a Honduras.



CALLE. Ha muerto el general Arnulfo Cantarero López, exjefe castrense, a quien le dio en el tuste el general Discua Elvir, en uno de aquellos acostumbrados golpes de barracas. La bulla es que a Cantarero López lo dejó en la calle su exesposa.