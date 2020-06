TUSTE. Ya están otra vez fumando de la buena. Si así de facilito fuera darle vuelta a un Congreso, a cuántos presidentes de Congresos, les habrían dado en el tuste. Dejen de fumar y de chupar, hombre.



HUMO. Vale que los ideólogos no son los cachurecos, porque si no, ya decían que es una “cortina de humo” para no hablar de Marquitos y de los tales hospitales.



CHINA. No están bien estos como están. Eso que hicieron ayer en un intento de golpe de Estado aquí y en la China y el MP tendría argumentos de sobra si los quisiera meter al mamo y despojarlos de sus curules.



VIENTO. Ya que le dieron “volantín” al llevado y traído Código Penal, también de un solo le hubieran dado viento a la segunda vuelta, a la vuelta de carnero y a la vuelta del perro ahorcado.



LOCO. Cada loco con su tema: Dennis Castro, “nuevo presidente del Congreso” en sustitución de Mauricio Oliva, y Doris Gutiérrez, “nueva vicepresidenta”, por chocoyo. Parece que ese coronavirus tiene chochando a medio mundo.



PELOSI. Ojalá y Trump no se dé cuenta de esa gran “ideota” de la oposición catracha, porque ya les chepea, consigue cinco congresistas y le da vuelta a la Pelosi como presidenta de la Cámara Baja. Ja...je...ji...jo...ju...



CODOS. Por lo menos, aquellos a quienes el de los chocoyos nunca les da la palabra, se dieron gusto hablando hasta por los codos.



PERDER. Se fregó, entonces, la embajadora imperial, que ayer se reunió con Mauricio Oliva. A perder el tiempo llegó, porque con quien tenía que reunirse era con la bailarina y con el loco Dennis.



VUELTA. Ya solo faltaría, entonces, que aparezca Ricardo Álvarez y convoque al Consejo de Ministros y le dé vuelta a todo lo que ha hecho JOH y que, de chascada, le vuele la cabeza a todo el Gabinete. Ja...je...ji...jo...ju...



GREÑAS. Si así de facilito fuera, “Mel” Zelaya, cuando solo pasaba agarrado de las greñas con Micheletti y controlaba –vía sobres manila que llegaban al Congreso desde Palacio en carros blindados- a la mayoría de diputados, lo habría hasta fusilado.



SESIÓN. Que convoquen para hoy a otra sesión y se vuelen a Argueta, al FG, al jefe del EMC y al mismo JOH, ponen a “Mel” de presidente, a Dennis Castro de presidente del Congreso, a Jorge Cálix de presidente de la Corte, al comisionado aquel de Choluteca de jefe del EMC, en fin, y se acabó el asunto.



MITAD. Los liberales juran que tuvieron 14 diputados propietarios en la oposición, lo cual significa que ya le quitaron la mitad al Oráculo. ¡Ahhh! y Dennis Castro se le dio vuelta a Romeo.



TÍO. María Antonieta manda a decir que, aunque su esposo es tío de Marquitos y ella es la madrina, no tiene absolutamente nada que ver con el tal Axel López, el “empresario” de los hospitales móviles. Que conste.