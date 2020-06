SUEGROS. Lamenta Chang Castillo, el suegro, que algunos funcionarios se han aprovechado de la pandemia para enriquecerse, y clama a Dios que “ilumine a los operadores de justicia” y manden al mamo a estos “desalmados”. ¡Vaya, jodido!



APUROS. Hasta Marito Segura, el jefe de bancada liberal que ha sido muy amigo y aliado del PN, cree que Marquitos está en “serios apuros”. Será.



CONSEJO. Lamenta Marito Segura que Marquitos haya comprado esos hospitales sin ningún soporte técnico, cuando él ni siquiera es médico, sin autorización del consejo directivo -como él mismo lo reconoce- y haber pagado los 48 millones por adelantado, sin ninguna garantía.



FOTOS. Circulan en esas redes fotos de Axel López, el del bisnes de los hospitales móviles, con María Antonieta Bográn, exresignada presidencial en los dorados tiempos de Pepe Lobo. Marquitos ha jurado y perjurado que no lo conoce.



LADRÓN. El director de CDI Global LLC, Michael Murphy, jura que ese Axel López, el de la foto junto a la exresignada, es un “ladrón y estafador”... Será.



AXEL. Ajá, pero Marquitos jura que ni conoce al tal Axel López, el de la foto junto a su pariente, ¿quién habrá hecho los contactos con tan ilustre personaje?



OUT. Algunos creen que Marquitos, tan solo por haber actuado sin el permiso del Consejo Directivo de Invest-H ya debería estar out. Y hasta en el mamo, como Mario Zelaya cuando el culebrón del IHSS.



CIRCO. Lo cierto es que Mauricio Oliva hizo lo que le corresponde al haber convocado a Marquitos. Y los diputados que participaron también. Lo que pasa es que la “people” quiere ver sangre, como en el circo romano, y quería que se lo comieran vivo.



CHAMBA. Como en esas redes no se escapa nadie, circulan memes donde una doñita anda en busca de chamba, y le preguntan hasta de lo que va a morir, le piden huellas, hoja de antecedes, recibo del CAI, RTN, talonario actualizado del SAR, constancia de pagos a cuenta, recibo de luz, en fin...



ITALIA. Pero luego aparece Marquitos entregándole 48 millones de verdecitos a un señor, para los tales hospitales móviles, y diciéndole que allí se los traiga cuando pueda. Pero, manda a decir que no se preocupen, que ya vienen por Italia.



MISA. ¡Eureka! Presidentes de América Latina, del BID y del BM a misa virtual para hablar por fin del coronavirus. Pobre, pueblo, pobre...



PIEDAD. Reapareció la Piedad y manda a decir que está bueno que vuelvan a cerrar para frenar la expansión de aquel que dijimos.



COYOL. Ajá, y eso quién no lo sabe. Si el problema es qué hacer con la “people” que vive del día a día, coyol quebrado, coyol comido. Y allí es donde deberían aparecer esos organismos internacionales, con ayudas y todos los mikis, para esa pobre gente.