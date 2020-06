MARTITA. Sesión urgente del Consejo Directivo del Invest-H está pidiendo el Cohep. La petición se la hace el Urtecho a Martita, titular de ese organismo, y directora del Injupemp. A ver si se oye, padre...



CABEZAS. La Rocío –a nombre de JOH- también le está pidiendo cuentas claras, amistades largas, no solo al Bográn, sino, también, a Alba Consuelo. Podrían rodar cabezas, señores...



MARCO. Convocado para hoy Marco Bográn a que comparezca ante el CN, vía Zoom, y rinda cuentas claras, amistades largas, como don Castor, del billete que le aprobaron para la pandemia.



PUEBLO. La convocatoria la hace el Tommy por instrucciones de Mauricio Oliva, quien manda a decir que juntos podemos enfrentar esta pandemia, que juntos podemos salir adelante, pero que juntos debemos trabajar por una mayor transparencia en el manejo de esos recursos, que son del pueblo.



PELOS. El Tommy dice que MB deberá rendir cuentas sobre su gestión, administración y ejecución, con pelos y señales, de todo lo gastado hasta ahora y en qué se ha gastado.



TÓRAX. La bulla es que el covid le ha pegado fuerte al presidente de la Corte y que lo han tenido que internar en el Tórax. Parece que está entubado. Y JOH sigue su recuperación, interno, en el Hospital Militar.



COMPRAS. Los aesejotistas pintan llantas como mirones de las compras en Invest-H, cansados, manda a decir Carlitos, de tantas denuncias sobre esos hospitales.



JULIO. Marquitos manda a decir en un comunicado que hoy sí, los tales hospitales móviles llegan en julio, y hoy sí no es casaca. Como primero dijo que venían en abril, luego que en mayo, después que en junio.



DOS. Lo raro es que ahora solo habla de dos hospitales y el mismo Bográn siempre ha hablado de cinco.



KARLO. Al diputado Karlo Villatoro también lo trasladaron ayer al Tórax, desde el Polideportivo de la UNAH, y manda a agradecer con el corazón a quienes lo tienen en oración. Sigue en su batalla contra el covid en la primera línea de la trinchera.



VUELVE. Mel Zelaya vuelve a la carga con su campaña para darle volantín a las internas, con la casaca de que no quiere ir con el viejo ni con la vieja... con el viejo censo y la vieja identidad. Será.



BALÓN. Pero, los que no se comen la tortilla así nomás creen que anda queriendo jugar con balón adelantado, y que algo está tramando. Como Mel es como los cronistas deportivos, que siempre andan sobre la jugada. Será.



VIENTO. El propio DB, en carne y hueso, le ha dado la bienvenida a Mario Noé como nuevo miembro de su movimiento, así es que, su candidatura va viento en popa.



SEGUNDA. Adivinen quiénes son los diputados que acaban de mocionar en el hemiciclo para darle viento a la segunda vuelta y a la reelección presidencial vía plebiscito.