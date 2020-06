CARNAVAL. Más médicos y enfermeras muertas el fin de semana por covid, mientras algunos irresponsables siguen en carnaval, chupando o en fiestas de cumpleaños. Pobre, pueblo, pobre...



OÍDOS. No es momento, manda a decir Marco Tulio Medina, el científico, de escalar al 40 por ciento de la reapertura. Sería muy peligroso, advierte, así es que, el que tenga oídos, que oiga.



TOQUES. Gran Congreso Internacional Jurídico este día para darle los últimos toques al llevado y traído, para que entre en vigencia, sin tocar tablita, el próximo jueves, cuando el reloj de Comayagua toque las 12 de la noche.



COSA. Mandan a decir desde el hemiciclo que los participantes en el foro sobre el Código Penal recibirán su certificado, así es que, la cosa no es así nomás. Entre los expositores estará la pelirroja, experta en DP, al igual que Jaime Banegas, Hermes Ramírez, Félix Ávila y el soroguara-español David Balbuena.



BERMAN. Para que vean que Trump no anda con papadas, el fin de semana se tronó al fiscal del Distrito Sur de NY, Geoffrey Berman, por estarle investigando a sus amigos como Rudy Giuliani y al presunto pederasta Jeffrey Epstein, quien se suicidó en el mamo. Pero, los lenguas largas de aquí, juran que se lo voló por otra cosa.



CARITA. El turquito salvadoreño está aprovechando para darles carita a sus colegas de la región con el monstruo de hospital que inauguró ayer contra el covid-19.



CADENA. Bukele hizo la inauguración con bombas y fanfarrias y la transmitió en sus redes y en cadena de radio y televisión. No son carpas, manda a decir, sino, hospitales de verdad.



SOCIAL. El Seguro Social de Costa Rica también está a punto de inaugurar un monstruo de hospital en Puntarenas. Se llamará Monseñor Sanabria y también será exclusivo contra el covid-19.



HERMANO. Enormes muestras de pesar ha recibido el fin de semana el presidente del Congreso por la muerte de su hermano, Roberto Oliva Herrera, en SPS. Su sepelio se dio el sábado en Choluteca.



BRONCOS. Recuerda el popular “Radio Viejo”, desde sus dominios cholutecanos, que con Roberto Oliva Herrera fueron fundadores y jugadores del Broncos y que ambos también fueron diputados al Congreso.



LEY. A sesión virtual este miércoles los diputados, manda a decir el Tommy. Y el de los chocoyos no descarta sesión presencial para el culebrón de la Ley Electoral.



MITIN. Para que vean ustedes que gente burra hay en todos lados, Trump anda en campaña en plena pandemia, y el sábado tuvo mitin en Oklahoma. Nadie andaba mascarillas, empezando por él y, si es el mentado distanciamiento, ni se acordaron de él.



HIJO. De “animales” califica el hijo de Donald Trump a los que protestan contra el racismo y la brutalidad policial en USA. Qué tal.