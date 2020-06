DACA. Que ni sueñen, le manda a decir Trump a los soñadores, que se quedarán con el DACA, que la otra semana vuelve a la carga para darle jabón, así es que ya están sabidos.



VACÍA. La caja vacía. Así le clavaron ayer al culebrón que se armó cuando los familiares de un presunto difunto por covid sintieron que el ataúd iba sin muerto, lo abrieron y, efectivamente, la caja estaba vacía. Le llovió duro y parejo al Sinager.



BELÉN. Conchudos esos del Zonal Belén. No hacen nada por mejorar, aunque sea por pura patarata, las medidas de bioseguridad, y a la brava quieren que les abran el mercado.



FERIA. ¿Por qué en la Feria del Agricultor sí se puede y allí no? ¿Qué corona tienen ellos para no cumplir lo que tanto se les exige a otros? La misma gente pobre va tanto a un lado como al otro.



BURROS. Por culpa de la gente chancha, como la que vende y compra en el Zonal Belén, es que este fin de semana verán si el país sigue con la reapertura o vuelve al encierro. Como son burros, y no hacen caso, nos llevan a todos en la chalana.



CALZÓN. Y no hay tales que no tienen para comprar una mascarilla. Cuando la “people” se quiere proteger y proteger a otros, aunque sea un calzón se pone de tapabocas. O un calcetín.



FASE. Y no crean que solo aquí hay gente burra, en Costa Rica suspendieron ayer la fase tres de la reapertura, que arrancaba hoy, justo por el desmadre de los nuevos contagios.



FLORES. En Guatemala se tronaron ayer al ministro de Salud y pusieron a Flores, pero no Alba Consuelo, sino Amelia. Guillotinaron al que estaba, porque dicen que nunca cuajó en el manejo de la pandemia. ¿Y aquí?, mandan a preguntar.



PICHO. Se queja Picho Larach de que aquí todo mundo se está sacrificando, menos el gobierno y que, lejos de eso, les sigue poniendo la bota al cuello a los empresarios para que le paguen todos los impuestos como si nada pasara. Será.



HULE. Si la economía se ha venido a pique por la contracción nacional e internacional, entonces, cómo puercas les pueden exigir el pago del 25 por ciento en los pagos a cuenta, si las empresas están hule, lamenta Picho.



POWER. La bulla es que todos los caminos conducen a Power Chicken en la zona norte, dentro del gonfalón rojo-blanco-rojo, y que DB daría un paso al costado -como le encanta a Xiomara- y sería el candidato a la muni de SPS de Contreras. Será posible.



MAFIA. Pues, hombre, Hilario, otro leñazo a los combustibles a partir del próximo lunes. En plena pandemia, la mafia del petróleo sigue haciendo de las suyas.



MAIZ. Le ha llegado el tratamiento Catracho a JOH. Se mantiene estable en el Hospital Militar. MAIZ también, gracias a Dios, le ha salvado la vida a muchísimos hondureños, aunque Suyapita les diga “gallinas” a quienes lo toman.