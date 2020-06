CÓDIGO. Se inicia la cuenta regresiva para la entrada en vigencia del llevado y traído Código Penal. El próximo jueves, cuando el reloj de Comayagua marque las 12 de la noche, se le acaban las vacaciones y, te fuiste, Marcelino.



PAPI. Tienen su valor los dirigentes de esos mercados de estarle pidiendo al “papi” que no los cierre, incluidos los del Zonal Belén, uno de los focos de infección más grandes no solo de Tegucigalpa, sino, de Honduras y del mundo.



MEDIDAS. Bueno, si ni ayer que estaban con el alcalde de la capital se vio que respetaran las medidas de biose+guridad, no digamos cuando están solos.



EJEMPLO. Hasta Juan Carlos García, regidor azulejo, parecía que iba a besar al “papi” cuando le hablaba al oído en la reunión con los locatarios. Ajá ¿y el distanciamiento social? Se supone que las autoridades deben dar el ejemplo.



LUCHA. Cuál lucha será “pior”, la lucha contra el coronavirus, o la lucha contra la gente ignorante que no cree en el virus.



PENCO. Aquí cualquier penco agarra un celular, graba un audio o un mensaje en FB, y la gente se traga la vara. Al idiota ya se le puede ocurrir grabar la “pior” de las burradas y la gente se la cree. Y, entre más penco es el penco, más le creen.



ACTIVISTA. A propósito, según un presunto médico catracho –aunque más parece activista político- ya descubrieron la cura contra el covid-19. El milagro lo hicieron allá en USA y, según el ilustre, ya la mandaron a traer para curar a JOH.



CASACA. Lo divertido es que el mismo supuesto médico dice que eso del covid-19 de JOH es pura casaca, pero él mismo dice que andan desesperados buscándole cura, y que ya la hallaron en USA. Ja...je...ji...jo...ju...



TITO. El respetado infectólogo Tito Alvarado, conocido crítico del gobierno azulejo, se ha identificado como un hombre de izquierda y ha aclarado que primero muerto antes que prestarse a una chabacanada.



PELOS. Tito Alvarado ha explicado, con pelos y señales, en qué consiste la neumonía que presenta JOH, los medicamentos que le están suministrando, y su estado de salud, de momento estable.



DEDOS. Tanto que aquí estamos cruzando los dedos para que salga la vacuna contra el covid-19 y qué tal que, cuando por fin aparezca, los países ricos la acaparen y nos dejen como el chinito, solo milando.



COYOL. Récord de contagios en El Salvador en el arranque de la reapertura. Por eso el turquito no quería abrir, pero, el problema es que la “people” que vive del coyol quebrado, coyol comido -al igual que aquí- ya no aguanta.



CABALLO. Por culpa de un caballo casi se palma Roberto Cosenza. El hombre tiene semanas de estar espadeando contra el covid-19 en la zona norte y, justo cuando iba a una reunión, se dio el accidente. Tal vez algún día le reconocen.