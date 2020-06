BECAS. Caramba, compa, como dice aquel, nada menos que 1,042 años de cárcel le acaban de caer a una doñita, exempleada de Salud, por tráfico de becas. ¿Ajá, y las pastillas de harina? O sea que saldrá “libre” en el año 3,062.



COVID. Para que vean hasta dónde se ha devaluado la política en los tiempos de las redes fecales y del coronavirus, que algunos políticos y medios, no le creen a JOH que tenga covid-19.



DESEOS. Distintos gobernantes, expresidentes y funcionarios de organismos internacionales, entre ellos el uruguayo de la OEA, han enviado sus muestras de solidaridad con JOH, expresando sus deseos de pronta recuperación.



EBAL. Preguntan unos chuscos en esas redes por los 94 centros de salud, once hospitales y las 12 mil nuevas plazas en el sistema sanitario que prometió Ebal en el hemiciclo, como parte de la Red Integral en Salud, cuando llegó, en carne y hueso, a pedir la aprobación de los fondos contra el covid-19.



BANCO. Todos los caminos indican que Xiomara ya no tiene la candidatura tan en el banco, como antes, y que tanto el comandante Libreta como Will Méndez le podrían aguar la fiesta.



CER. Los seguidores de CER andan que les cabe un elefante, después que las últimas encuestas juran que la mayoría de liberales votarían por él. A ver, dijo el cieguito.



DEDAZO. La otra cosa es que Will Méndez tiene el apoyo de reconocidos dirigentes de la otrora resistencia y del mismo movimiento oficialista, el 28 de Junio, porque parece que ya se cansaron del dedazo.



GIRAS. Power Chicken ya anda en giras y le pide oficialmente al Central Ejecutivo la inscripción de su candidatura a la guayaba. A ver si se oye, porque parece que LZ no quiere competencia.



EEH. Qué suerte tienen los que no se bañan. Tantas esperanzas que había en la zarina, para que pusiera en su sitio a la EEH con los asaltos en las tarifas, y ya no está.



MISMAS. Es como esos colegios privados, que le siguen cobrando las mismas colegiaturas a los padres de familia, y han tenido sus edificios cerrados. Y nadie los pone en orden. Pobre, pueblo, pobre...



ISR. En el hemiciclo le dieron viento a la prórroga en el pago del ISR, hasta agosto, así es que, ya están sabidos. Lo único es que dicen que no están todos los que son ni son todos los que están. Será.



AYUDA. Clavo y medio el de Donald Trump con ese libro de John Bolton que está a punto de salir del horno. Bolton revela que el magnate le pidió ayuda al presidente chino para ganar la reelección este año. ¡Vaya, jodido!



ABUELO. El otro clavel que se le viene encima es otro libro, nada menos que de su sobrina, en el cual lo califica como el “hombre más peligroso del mundo”. Asegura su sobrina que se quedó con la herencia de su abuelo –el papi de Trump- malamente.