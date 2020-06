GRITO. En los dominios de “Netanyahu” le dieron viento a un fondo de ocho millones de ranas para repatriar a cerca de 300 compatriotas que tienen semanas de estar pegando el grito en la Madre Patria, sin chamba, sin comida, sin piso y sin pisto. ¡Vaya, hombre!



PULPERÍAS. Está jodida la “people” si se quiere dar cuenta -por su cuenta- si es portadora o no. Hay laboratorios, denuncian microbiólogos, que están vendiendo exámenes como carnicerías o pulperías, y los presuntamente serios se están un mundo en entregar los resultados. Qué tal.



MAIZ. La Palou se suma a la lista de gladiadores que han vencido el coronavirus. Son miles de compatriotas los que, gracias a MAIZ, han logrado sobrevivir, no importa que Suyapita les diga “gallinas” por consumir maíz.



REINO. Hasta en las grandes potencias están viendo cómo, a falta de una vacuna, inventan algo para frenar las muertes por covid. En el Reino Unido acaban de declarar que la dexametasona ayuda a salvar vidas.



MANO. Ya solo falta que aparezca la presidenta del Colegio Médico inglés burlándose de los pacientes que tomen dexametasona. Si no hay cura, no hay cura, y hay que echar mano de lo que haya.



CUQUI. Con esas brigadas médicas casa por casa se ha cumplido aquello que dijo Cuqui una vez, que había que ir por el coronavirus antes que el coronavirus viniera por nosotros. Sabias palabras del muchacho.



AULA. A oídos del terror de los periquitos y otras hierbas sobre la reapertura escolar, un estudio en España acaba de concluir que 20 escolares en un aula generan contacto -o contagios- con 800 personas en apenas dos días.



HUELLAS. En el hemiciclo le dieron viento a un proyecto de DACB prohibiendo los controles de asistencia mediante huellas dactilares con el fin de prevenir la expansión de ya saben quién.



GUANTE. Pobre de aquel en Libre, manda a decir Will Méndez, que cree que puede seguir imponiendo candidaturas a su antojo. Será. Y, al que le caiga el guante...



HAMBRE. Qué será “pior”, dicen los que no se comen la tortilla así nomás, la pandemia por el covid o la pandemia de hambre que dejará como secuela.



GUERRA. Para que vean los estragos demoledores del covid, en USA ya mató más gente que la Primera Guerra Mundial, no digamos que la de Vietnam.



ESPONJA. Felices como lombrices los y las ilustres de la comunidad LGBTI ahora que Nickelodeon ha declarado oficialmente que Bob Esponja es del otro bando. Cada día, gracias a la ONU y sus elefantes blancos, se impone la agenda gay.



LEHDER. Carlos Lehder, el famoso narco del cartel de Medellín -exsocio y luego exrival de Pablo Escobar- acaba de salir del mamo en USA y ha sido deportado a Alemania. Estaba preso desde 1987, un año antes de la caída de Ramón Matta.