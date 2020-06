RECULÓN. Para que vean que el Covid tiene de correr a todo mundo en todas partes, en USA acaban de dar reculón y medio con la hidroxicloroquina.



ALBA. A ser “creativos” en los dorados tiempos del coronavirus llama Alba Consuelo. Sepa Judas si se refiere a ser “creativos” en la reapertura inteligente, o en el manejo del billete de la pandemia, o en la búsqueda de medicamentos, a falta de una vacuna, en fin...



ZARINA. Será cierto que la zarina ha decidido dar un paso al costado y pintar llantas de la interventora de la ENEE. La bulla es que Gustavito será el nuevo power.



FALLIDO. Si MG ya no sigue en la interventora, sería el enésimo intento fallido por arreglar ese desmadre de la ENEE. Lo “pior” es que, lejos de arreglarse, cada día está más enredado.



SITIO. La zarina llegó con la misión de poner en su sitio a la mentada EEH, tanto por sus asaltos descarados en las tarifas, como por su estrepitoso fracaso en la reducción de las pérdidas, pero, tanto lo primero como lo segundo no solo se mantienen, sino, que cada día están “pior”.



CERRAR. Solo la pandemia ha salvado a la EEH de las protestas en las calles. Centenares y hasta miles de microempresas han tenido que cerrar, luego que la EEH les dio el tiro de gracia, con los asaltos en las tarifas. ¿Y ahora, quién podrá defendernos?



VOLVER. A oídos de aquellos que todo politizan, incluida la pandemia, la reapertura inteligente o como le llamen en otros países, ha disparado los contagios y muertes por covid-19 y la mayoría no sabe qué hacer, si volver al encierro o qué.



OSCAR. Solo para citar dos eventos mundiales muy conocidos que acaban de confirmar su cancelación por culpa del covid-19: Los premios Oscar 2021 y el Miss Universo 2020.



DILEMA. De nuevo el gran dilema de qué debería ser primero, la salud y la vida misma, o la economía. Miles de empresas y microempresas han cerrado y se supone que solo es el principio.



COLAS. El carnaval de la “jeiba” es nada comparado con toda esa gente que anda en las calles. En el bulevar Fuerzas Armadas y en el anillo periférico son colas interminables. Vale que solo es un dígito por día.



SUAVE. Pues, hombre, Hilario, los capitalinos no nos podemos quejar. Al suave, al suave, ya casi estamos empatados con los “jampedranos” en casos y en palmos por covid-19, así es que, vamos “progresando”.



HACKER. Hasta ocho años en el mamo pasarán ahora los hackers con el nuevo Código Penal, y lo mismo le pasará a los estafadores por internet, manda a decir Hermes Ramírez.



VERDE. Listo para trabajar de la mano con Honduras en materia de gobierno digital en la era pos-covid-19, manda a decir el presidente coreano desde Seúl. Apoyarán, dice, el transporte público verde y la agricultura inteligente.