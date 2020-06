COLAPSO. Lo que tanto se temía. El fin de semana se dispararon las alarmas ante el inminente colapso de la red hospitalaria. Se acaban las camas y se acaba el oxígeno. ¡Que Dios nos socorra!



INVICTO. Pues, hombre, Hilario, ya no queda ni un departamento invicto, después que la “people” del Sinager ha confirmado el primer caso en La Mosquitia.



TEMPLOS. No es la Iglesia la que cierra los templos, sino, aquellos irresponsables a quienes no les importa contagiarse ni contagiar a otros, lamenta el cardenal Rodríguez.



FALTA. Es correcto. El problema más grave en este momento no es la falta de camas, la falta de médicos, de enfermeras y hasta de oxígeno, sino, la falta en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.



PELA. Ya sea por ignorancia o por irresponsabilidad, el gran problema es que la mayoría de la “people” sigue en carnaval. La pandemia les vale chancleta o “me la pela”, como dice ON.



BURRA. Se cumple el axioma aquel de que la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino, la que menos se ensucia. Aquí ya pueden contratar un médico y una enfermera por cada hondureño y, si la gente sigue de burra, seguiremos en lo mismo.



POTRA. En redes circulan videos de SPS de gente bailando zumba y otra jugando potra, mientras en colonias hasta de caché continúan celebrando cumpleaños y otras babosadas, como si nada pasara.



PCR. Por suerte Cosenza, que está poniendo el pecho 24-7 en SPS y en todo el Valle de Sula, manda a decir que esta semana empezarán a aplicar dos mil pruebas PCR diarias, así es que, ya están sabidos.



HILO. La cosa también se ha puesto color de hormiga en los centros penales. Parece que ya van varios palmos al hilo, aunque Digna todavía no confirma, si todos por covid-19.



FOTO. Chelato ya puso a la venta mascarillas con su imagen. A ver si algunos políticos agarrados, que solo hacen campaña vía tuit, se bolsean un poco y regalan cubrebocas aunque sea con su foto. No importa que hagan política. Lo importante es que la “people” tenga su protector.



EDIFICIO. Bukele está habilitando un hospital en el centro de convenciones de San Salvador, con mil camas y dos gigantescos tanques de oxígeno, del tamaño de un edificio cada uno.



TOSELLO. Reaparece Danilo Tosello y califica de culebrón de telenovela la historia que le sacaron a bailar sobre un presunto romance con la esposa de un alto funcionario de Casa Presidencial. Sepa Judas, dice, porqué puercas le inventaron eso. A pesar de todo, el argentino cree que aquí “hay más gente buena que mala”.



CERO. Quién como la ¡Nicaragua “libre”! Allí hay los casos y muertos que Danielito y la Chayo dicen y punto. Hasta el legendario “Comandante Cero” está entubado, pero, la parejita dice que no pasa nada.