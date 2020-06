UNAH. El rector manda a decir que ni sueñen con darle volantín a la autonomía, que la UNAH no es ninguna empresa telefónica para que le caigan encima y que mejor no bromeen porque ni saben de dónde les va a caer.



COSA. Hay que ser serios y respetar la autonomía de la UNAH, porque, como dice aquel, con palabras tan elocuentes, sabias, filosóficas, profundas, convincentes, expresivas y hasta conmovedoras: “Una cosa es una cosa y otra es otra cosa”, hijos del maíz.



NEVER. El clavo se lo echan a Oswaldo, por un proyecto sobre la Educación Superior que presentó, pero el hombre jura por Rodimiro que never and never ha propuesto semejante cosa y que Sepa Judas quién se inventó eso. Será.



COREA. En gran camaradería JOH con su homólogo de Corea del Sur y hablaron de transporte verde, es decir, amigable con el ambiente, gobierno digital y agricultura inteligente. Casi media hora duró la casaca por teléfono.



DÉCIMO. La Rocío manda a decir que a partir del próximo martes empiezan a pagar el décimo cuarto, así es que todos en sus marcas...¡acción! A cobrar y a comprar se ha dicho. Vale que la otra semana abren los moles.



MIEDO. Ahora Quintín anda con la onda de no usar mascarilla, y dice que quién dijo miedo ante la pandemia, que el virus le pele el eje y que no sé qué, que aquí que allá.



CHORRERA. Ajá, pero la vez pasada dijo todo lo contrario, cuando advirtió que había que usar mascarilla y guardar la distancia, porque si no, después iba a ser chorrera de m...cuando la “people” empezara a caer como pollo.



CAMAS. Los Omares y compañía le cayeron esta vez con su veeduría al Hospital María y parece que allí no hallaron camas de balde ni oxígeno ni nada fuera de lugar. Qué bueno.



CUPOS. Preocupado Edwin Cruz, el director del San Felipe, porque la cosa se ha desbordado. Hasta ayer tenían 91 pacientes y ya solo les quedan nueve cupos. Por desgracia, la curva, lejos de aplanarse, va viento en popa hacia arriba.



SALAS. Denuncian los pobres pacientes renales que los revuelven en salas con pacientes covid. ¿A quién se le puede ocurrir semejante cosa? Sean serios, como decía el recordado JTM.



RENAL. No se requiere ser médico, mucho menos especialista, para saber que un paciente renal es una persona de absoluto cuidado por su condición vulnerable. Ubicarlos en la misma sala con enfermos de coronavirus es casi como condenarlos a muerte.



EDIFICIO. La bulla es que en el hemiciclo le dieron viento a un préstamo por 40 millones de verdecitos para la construcción del nuevo edificio de la Comisión Nacional de quiebrabancos y Seguros.



TURISMO. La otra cara del confinamiento es que en Honduras se han perdido más de mil millones de verdecitos solo en la industria del turismo.