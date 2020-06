CÓDIGO. No ha habido tal desbandada de los médicos de Código Verde, manda a decir la propia directora del Tórax, como echó a rodar la bola ya saben quién. Todo lo contrario, asegura, todo su personal está poniendo el pecho contra el covid-19.



CAMAS. De algo ha servido todo el zaperoco que armó OR con las camas. No se pudo volar al director, pero, por lo menos, en el HE soplaron a habilitar la sala con las dichosas camas, con oxígeno y todos los mikis.



LENGUAS. Por cierto que, como en esas redes no se escapa nadie, ayer sacaron a bailar varios memes de Omar, en los que “denuncia” haber encontrado 30 camas en La Curacao, 40 en Elektra, 20 en El Gallo más Gallo, en fin... ¡Qué lenguas!...



PERSONAL. Kelvin Aguirre ha dejado claro, pero bien clarito, que ese presunto comunicado del CNE sobre las internas es a título personal de Rixi y no una posición colegiada del órgano electoral, así es que, ya están sabidos.



ESCRITO. La otra cosa que manda a decir Kelvin Aguirre, concejal propietario del CNE, es que la convocatoria a internas será el próximo 13 de septiembre llueva, truene o relampaguee. Así está escrito, dice, y así será hecho. ¿Estáis oyendo, RM?



1,100. La Rocío anda pidiendo sacrificios por el desmadre de la pandemia. A los y las ilustres del CNE les pide que le metan la tijera al presupuesto de las internas, pero, por más que cortan y cortan, a puras cachas lo han logrado bajar a 1,100 millones.



PISTO. Ajá, y cuenta de qué, el pobre, pueblo, pobre tiene que financiar con su pisto esas internas, “pior” cuando hay partidos que solo las hacen por pura patarata.



PRUEBAS. Cuántos ventiladores, camas de las de Omar, pruebas PCR y carpas se podrían comprar con esos 1,100 millones.



MESSI. Para que vean ustedes los estragos demoledores de la pandemia, que el Barcelona y el Real Madrid le están pidiendo nada menos que 200 millones de euros al Estado español para poderle pagar a Messi y compañía.



VIENTO. Los diputados virtuales le dieron viento ayer a un préstamo de 80 millones de verdecitos para la reparación y construcción de la infraestructura escolar. Qué bueno, porque muchísimas escuelas ya están más de allá que de acá.



NOÉ. El hospital oncológico viene y nadie lo detiene. Estará ubicado en Comayagua en un terreno donado por la Fundación para el Desarrollo de la excapital. Mario Noé anda que le cabe un elefante. Qué bien. ¡Por fin!



FANS. A oídos de los muchos fans del turquito salvadoreño en estas latitudes, Miguel Vivanco, el power de Human Rights Watch, jura que el hombre está a punto de convertirse en una dictadura. Será.



ITALIA. Mariano Jiménez Talavera, juramentado como nuevo embajador de estas honduras en Italia. Qué suerte tienen los que no se bañan, jodido.