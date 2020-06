INDIO. La bulla en el Juan Pablo es que a JOH se le salió el indio ayer y le dio para los chicles y las montucas a la “people” de Salud, empezando por Alba Consuelo, porque resulta que tienen tres meses de no pagarle al personal de la sala de triaje del Colegio de Ingenieros, en SPS.



PAGAN. O me les pagan hoy mismo o rodarán cabezas, les advirtió, empezando ya saben por quién. ¡Vaya, jodido!



CAMAS. Dejaron enchutado a Omar con el culebrón de las camas. La propia Alba Consuelo ha confirmado que el director del HE está más firme que el Congolón en su cargo. La aclaración del HE le dio el tiro de gracia.



RIXI. Penosa y hasta vergonzosa esa campaña de la Rixi para boicotear las elecciones internas. Eso no se vería bien ni en los cachurecos, que serían, en todo caso, los interesados en que no haya elecciones para seguir en el poder.



ALEMÁN. Al menos, claro está, que el bigotudo olanchano se haya convertido en el Alemán catracho y esté boicoteando la llegada de la oposición al poder.



CHAMBA. Que se preocupen Anduray, Renancito Inestroza, Welsy Vásquez, Johana Bermúdez, en fin, porque Rixi no tarda en dejarlos sin chamba.



AUXILIO. A ese paso que va el olanchano y su pupila en el CNE, si el proceso electoral hablara, ya habría pedido auxilio: “Y ahora quién podrá defenderme”. Pobre, pueblo, pobre...



JUEGO. Allí solo que OR y ER pongan el pecho a favor del proceso electoral, el uno desde el RNP y el otro desde el TJE, o siguen los pasos torcidos a la Rixi y se unen al juego del Alemán catracho.



REUNIÓN. Quién entiende a la presunta oposición. “Power Chicken”, que está luchando por darle vuelta de calcetín al desmadre de la EEH y otras hierbas, le pidió una reunión a LZ y ni siquiera lo quiso recibir.



POWER. Será porque Power Chicken dijo que buscará la candidatura a la guayapa por el PL y no quieren competencia. Cómo puercas van a articular así una oposición robusta.



MAIZ. A oídos de todos los curados del covid-19 gracias a MAIZ, Suyapita, la presidenta de los médicos, en vez de apoyar el experimento criollo a falta de una vacuna, llama a protestas, porque “no somos gallinas para que nos rieguen maíz”.



ARGUETA. Pues, hombre, Hilario, Argueta se suma a la lista de funcionarios y políticos con covid encabezados por Juan Diego, el sobrino del Invest-H, la wife del resignado de El Hatillo, Elsa Palou, en fin...A tomar MAIZ se ha dicho, aunque Suyapita dice que quienes lo toman, son “gallinas”.



CALCETÍN. Urge una vuelta de calcetín al sistema de salud. Uno nuevo, con prioridad en la construcción de muchos hospitales, centros de salud, equipo médico, contratación de personal, en fin...Y no deberían esperar a que haya protestas o a que llegue un nuevo gobierno para arrancar.