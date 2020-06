CAMAS. Los Omares y otras hierbas del Fonac acaban de encontrar más de 50 camas tiradas en unas salas del HE, como si hubiera de sobra en los centros asistenciales, en estos dorados tiempos del coronavirus. Pobre, pueblo, pobre...



TERRIBLE. El que tenga oídos, que oiga, el Indómito manda a decir que la pandemia le ha dado un golpe demoledor a la economía y la crisis que se avecina es “terrible”, por lo que la reapertura debe ser llevada con mucha inteligencia.



TERCERA. Que sean serios, que mejor busquen qué hacer y lo dejen trabajar, le pide JOH a las encuestadoras y a aquellos políticos y analistas que insisten en jurar que va por la tercera.



PERFIL. “He dicho claramente y lo sigo sosteniendo: No voy a participar” en las elecciones, dijo JOH. Lo que pasa, según el hombre, es que hay partidos que solo pasan de balde y que están tan, pero tan mal que pretenden levantar perfil a costillas suyas... Será posible.



LUCHA. Por los vientos que soplan, en el PN se avecina una lucha encarnizada por la guayaba. Los olivistas juran que todos los caminos conducen a la Sultana del Sur, pero los sin cabeza juran que la ruta es hacia la 21 de Octubre. Será.



BARCO. Por cierto que el estado mayor olivista anda que no cabe por la adhesión de varios alcaldes de los sin cabeza al barco de Juntos Podemos.



LUZ. A oídos de los outsider, el 49 por ciento de los hondureños que ya pueden votar todavía no han decidido a quién le echarán el voto, así es que allí está la luz.



DIEZ. Allá los SN, los LZ y los MZR se siguen gritando a los cuatro vientos que los azulejos ya están listos y servidos. En la encuesta Gallup que acaba de salir aparecen con diez puntos arriba de Libre y del PL.



POPA. Todo listo en los aposentos de los tres tristes tigres del RNP para reiniciar labores el próximo lunes. Y este sábado arranca la capacitación de los enroladores, confirma Kattán, así es que todo marcha viento en popa, papa...



HÉROES. Un comando de Juntos Podemos, con Mario Pineda a la cabeza -aunque es positivo de covid-19- le celebró ayer el día a los chepitos con la entrega de mascarillas, gel y la declaratoria de héroes a los uniformados.



VIRTUAL. En la celebración del aniversario policial hubo ascensos y condecoraciones. Gracias al coronavirus, el mensaje de JOH esta vez fue virtual.



BARBA. “Hemos logrado construir una nueva Policía”, dijo el hombre, de barba y de gorra. Con tal que no aparezca con la visera de la gorra hacia atrás, como Bukele.



FÁCIL. Si por la víspera se conoce la fiesta, todos los caminos indican que no se será fácil volver a llenar moles, cines, restaurantes, gimnasios, en fin... Como allí va otro tipo de gente que la del Zonal Belén, no es así nomás que la “people” va a regresar.