OMS. El etíope de la OMS avisa que la pandemia, lejos de bajar la guardia, está empeorando, y llama a las Américas y al sudeste asiático a disparar de nuevo las alarmas.



DELE. Para que vean que en esas redes si se enchuta, malo, y si no, también. Primero era dele que dele con la reapertura, y hoy que reabrieron, que lo hicieron para que la “people” gaste el décimo cuarto. Ja...je...ji...jo...ju...



OLEADA. Ojo al Cristo con la reapertura. En Costa Rica acaban de confirmar una segunda oleada del covid y los más afectados son el sector construcción y agrícola.



PULPERÍAS. Lamentan los microbiólogos que hasta en pulperías están haciendo las “pruebas” del covid-19. Han aparecido varios seudolaboratorios sin licencia sanitaria, sin cumplir los protocolos, y están cobrando hasta cuatro, cinco y siete mil por prueba. ¡Bárbaros!



SOLO. Vale que ayer solo había permiso para un dígito, porque en esos bulevares y calles era carnaval y medio. Y no digamos en el Zonal Belén y demás mercados de Comayagüela.



BURLA. No se sabe qué es “pior”, si el coronavirus como tal, o la “people” que no cree en él, incluidos algunos señores de la televisión. Una doñita denunciaba ayer que donde ella vive nadie usa mascarilla y sus vecinos se burlan de ella cuando la ven enmascarada.



BARBÓN. Para que vean que ya ni tiempo le queda de rasurarse, por lo de la emergencia, JOH apareció ayer todo barbón y peludo. Toda canosa la barba. No tardan sus lugartenientes en salir barbones también.



FANS. Qué creen, en guanacolandia hubo diálogo ayer para la reapertura, pero bajo la mediación del Igor Garafulic de allá, porque resulta que Bukele, que tiene muchos fans en estas latitudes, se ha dado en la madre con reimundo y medio mundo y no pudo convocar.



MULTA. Once mil yucas de multa para los paileros que anden jalando gente gracias al clavo que les hicieron los taxistas con Pyubani. Y, de chascada, les van a confiscar el perolito.



CARGO. Unos chuscos levantaron unas encuestas en esas redes para preguntarle a la “people” si creen que, en estos tiempos del coronavirus, cierta ministra debe seguir o no en el cargo y, adivinen qué...



PAPI. El “papi” tiró ayer la casa por la ventana en su cumpleaños, pero, como no le gustan ni las cámaras ni el show ni la casaca, lo pasó en family. Congratulations...



AYOTE. Todos los caminos indican que a Trump ya se le ahumó el ayote con su reelección, y todo gracias al coronavirus y a Floyd, que le vino a dar el tiro de gracia. Aunque Churchill decía que, en política, una semana es demasiado tiempo.



PESCAR. Y Biden, ni corto ni perezoso, está aprovechando para pescar en río revuelto y ayer se reunió con la familia de Floyd. En “privado”, dijo, y la noticia salió hasta en “radio bemba”.