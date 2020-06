PRUEBA. Pues, hombre, Hilario, hoy arranca la prueba de fuego con la reapertura inteligente, o prudente, y dependerá de cada uno de nosotros, de cada hondureño, que no volvamos al confinamiento, como acaba de pasar en Panamá.



IDIOTAS. Cinco médicos hospitalizados por el covid-19, incluida Elsa Palou y Elio Mena, cubano y jefe de Nefrología del HE. Y aun así no dejan de salir idiotas, incluido Miguel Bosé, diciendo que eso del coronavirus es un invento.



CABEZAS. El cardenal le dio ayer para los chicles en su homilía a los testarudos y cabezas duras que no creen en el coronavirus o que les pela el eje.



PESA. En Panamá acaban de volver al confinamiento debido a un fuerte rebrote del covid-19. Ojalá y aquí no pase lo mismo ahora que se reabrirá la pesa. Pero, si la “people” no hace caso, quién sabe, papa...



MOLES. Los moles también reabren hoy, y le mandan a decir a los mayores de 60 abriles que ni se tiren, porque no los dejarán entrar. ¡Vaya, jodido!



CAFÉS. Alegrón de burro para aquellos viejitos que no salen de los cafés de esos moles. Allí pasan todo el santo día y, entre sorbito y sorbito de café, arreglan todos los problemas habidos y por haber.



CLUB. Por cierto que en uno de esos moles se llevan varios políticos y periodistas, casi todos adultos mayores, y unos bárbaros les han clavado el “club de las p...m”... ¡Qué lenguas!



CURVA. Una buena noticia, dentro de lo que cabe, es que el “doctor muerte” asegura que la curva ha comenzado a aplanar en SPS, poquito, pero ha bajado. Qué bueno.



REPRESAS. Otra buena noticia es que, a partir de hoy, el SANAA empezará a echar el agua cada tres días, y no cada mes, aunque algunos chuscos mandan a preguntar que por qué no la echan todos los días si las represas están rebalsando.



MIEL. Esta semana vence el plazo para la inscripción del partido de Nasralla. Vale que, si lo batean, allí está LZ, a quien se le quema la miel por llevarlo de candidato del PL.



HOY. A oídos de SN, MZR y LZ, Kattán les manda a decir que el RNP presenta hoy el cronograma para lo del nuevo censo y la nueva ID, así es que, ya están sabidos.



CENSO. Este sábado, confirma Kattán, se inicia la capacitación de los enroladores, en julio arranca el enrolamiento, el 28 de agosto presentarán el censo provisional –nuevo, no depurado- el 15 de diciembre el oficial, y el 16 de diciembre arranca la entrega masiva de identidades y te fuiste, Marcelino.



CER. El comandante libreta y Will Méndez juran que van hasta el final y que no dejarán que el bigotudo olanchano haga lo que quiera esta vez. Lejos de tirar la toalla, CER ya integró la coordinación nacional de su movimiento, entre los que destacan El Grillo, Julissa Villanueva y Chajtur, el abogado de Magdaleno.