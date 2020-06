UNAH. Para que ya dejen de hablar papadas, ya está habilitado el polideportivo de la UNAH, por orden directa de JOH, así es que ya están sabidos.



CAJÓN. Este fin de semana hay que estar ojo al Cristo con Cristóbal Colón. Todo indica que este invierno estará que le truena. Apenas empieza y ya solo falta que rebalse El Cajón.



PITOS. El chele Castro manda a decir que ya se aburrieron de estar tanto tiempo sin quebrar micrófonos, sonar las vuvuzelas, las maracas y los pitos, y que exigen sesiones presenciales ya o se declararán en huelga de hambre.



SESIÓN. Tan aburridos están que Juancito Barahona hasta estaba roncando en la sesión virtual de anteayer, junto a otro ilustre de Libre.



BOMBA. El bigotudo olanchano ahora anda con la onda de que varios cachurecos han dado positivo por covid-19, porque la pelona se los quiere llevar.



DELE. A oídos de aquellos chuscos que ni duermen por estar dele que dele en esas redes especulando con las internas, Kelvin Aguirre, concejal del CNE, manda a decir que las elecciones primarias y generales vienen y nadie las detiene.



AVISPAS. Por cierto que Xiomara no ha vuelto a aparecer desde que pidió la suspensión de las internas y le cayeron las avispas hasta en su mismo partido.



TREN. Los Kattanes, los Rivera y los Brevés también ya han dejado claro que tanto la nueva identidad como el nuevo censo estarán listos para las internas y generales, así es que no hay más tren que el que pita.



VARIOS. El embajador del imperio contraataca en Managua jura que varios diplomáticos están pegados con el C-19. Como Danielito y la Chayo han agarrado de changoneta la pandemia.



LÍDERES. Para que vean cómo se parecen los líderes populistas en todos lados, no importa si son de izquierda o de derecha. Danielito, por un lado, y Bolsonaro, por otro, siguen en carnaval y todos los caminos indican que, como dice ON, el coronavirus “me la pela”.



CASACA. La lista sigue con Donald Trump, de derecha, y AMLO, de “izquierda”. Ambos continúan en carnaval. Trump sigue con su campaña política como si nada y manda a decir que eso del distanciamiento social es pura casaca.



AMLO. Pero el más divertido es AMLO. El líder de la izquierda de cafetín dice que si quieren vencer el coronavirus, que sonrían, que bailen y canten. ¡Habrase visto! Parece que ya está chochando.



PRONTO. Manda a decir Bográn que no se preocupen, que los hospitales aquellos llegarán pronto. Ya cruzaron el Mediterráneo y luego atravesarán el Estrecho de Gibraltar.



VUELTA. Las visitas sorpresa son una buena táctica para conocer, in situ, la realidad de las instituciones. Bueno sería que Alba Consuelo, Ebal, Madero y otras hierbas se dieran una vuelta por algunos hospitales, pero de incógnito.