LUNES. Dios que nos socorra y ampare a partir del próximo lunes, en el arranque de la apertura “inteligente”. Todos en sus marcas... Si de por sí la cosa ya parece carnaval en todos lados, no digamos a partir del lunes.



CARA. Esta es la otra cara de la moneda. En realidad no se debería de reabrir, pero, el asunto es que las empresas ya no aguantan y muchas ya pegaron el macanazo, no digamos las microempresas y pequeños negocios. La “people” necesita volver a trabajar.



MORAL. Para que vean la doble moral de presuntos partidos y gremios de oposición, que ni uno ni otro ha dicho ni pío sobre el pretendido aumento a la deuda política, en plena pandemia.



VOTOS. Por cierto, le mandan a decir a Mauricio Oliva que no solo debe frenar ese vergonzoso y abusivo incremento, sino, eliminar también ese 15 por ciento que le dan a los partidos chiquitos, de acuerdo al total de votos que sacó el partido más votado.



APENAS. A cuenta de qué, dicen, un partido chiquito que apenas sacó tres, cuatro o cinco mil votos, recibe una marmaja de seis y siete millones por el bendito 15 por ciento.



CCIC. Insisten en que la oposición visceral al llevado y traído Código Penal es parte de toda una campaña dirigida desde un búnker ubicado en la sede de la CCIC, en SPS, y que los “Sherlock Holmes” del hemiciclo ya tienen bien seriaditos a los autores. Será posible.



CÁRCEL. Aseguran que todo el rollo es por el aumento de las penas a los delitos de contrabando y defraudación fiscal, porque resulta que –en el nuevo Código- el encausado pagará con cárcel su delito, no con multa y, de remate, ya no podrá volver a importar. Será.



CIERRE. Cambio de estrategia en diferentes instituciones en los tiempos del coronavirus. Entidades financieras, como Banrural, anuncian un “reordenamiento” a nivel nacional, lo que implica el cierre de algunas agencias y la apertura de otras, con el fin de optimizar recursos.



TWITTER. Y esos cambios son a nivel mundial. Twitter ya le dijo a sus miles de empleados que se queden trabajando en casita y no vuelvan a sus oficinas. Y lo mismo hará Facebook.



GACETA. Pues, hombre, Hilario, ya publicada en La Gaceta la Ley de Permanencia Laboral, la cual le abre el camino al acuerdo a tres mil empleados de Salud que estaban por contrato.



PAPA. En el Día Mundial del Medio Ambiente, la Primera Dama invita a participar hoy, a partir de la 7:00 de la mañana, en la videoconferencia que ofrecerá el Papa Francisco para anunciar el lanzamiento del nuevo Pacto Global Educativo.



AGUA. Una buena noticia en medio de tanto desmadre, Carlos Hernández, no el aesejotista, sino, el power del SANAA, manda a decir que ahora le echará el agua cada tres días a los capitalinos, todo gracias al buen invierno.