GATO. Sin tener tres dedos de frente, ni siquiera dos, no será hasta peligroso para esto que llamamos “democracia”, pensar siquiera en aumentar la deuda política de los partidos. Para qué buscarle tres pies al gato.



MEJORAR. Lo que la “people” desearía escuchar de los políticos en los tiempos del coronavirus, son propuestas creíbles sobre cómo mejorar la salud y la educación, no estarse repartiendo el presupuesto con cucharón.



GALLO. Vale que Mauricio Oliva ya dejó claro que, si bien las elecciones no deben sufrir interrupciones, “no podemos, en tiempos de crisis, aumentar el valor de la deuda política bajo ningún punto”. Más claro no canta un gallo.



PISTO. “Netanyahu” manda a decir que, lejos de pensar en darle más pisto a los partidos políticos, se debe pensar en redestinar esos fondos a atender la crisis sanitaria y económica.



PUEBLO. Pero, por si alguien todavía no ha entendido, Oliva dice que la ley es de aplicación general y que no hay partidos grandes ni chiquitos, que es el pueblo, con su voto, el que decide quién es grande y quién es chiquito. ¡Vaya, jodido!



PLAN. Firmado el plan para la reapertura inteligente, gradual y progresiva de la economía, así es que, no hay más tren que el que pita. El propio JOH, en carne y hueso, encabezó el acto junto a los sectores económicos y sociales.



MESA. Feliz el “Niño Gualaco” por el consenso en la mesa multisectorial para la reapertura “inteligente”. Que Honduras es primero y el único interés debería ser el bien común.



IGLESIAS. En lo que no hay consenso es en la reapertura de las iglesias. Inclusive, algunos cristianos como Anduray y otras hierbas, creen que lo “inteligente” o mejor dicho, prudente, debería ser esperar a que las cosas vuelvan a la normalidad.



PAR. Parece que solo es un par de pastores que andan desjuiciados pidiendo a gritos que les abran y los chuscos, que nunca faltan, juran que es por los diezmos. ¡Qué lenguas!



OMS. Pues, hombre, Hilario, el etíope de la OMS se echa para atrás y manda a decir que no hay problema, que puedan hacer las pruebas que quieran con la Hidroxicloroquina, y hasta promete mandarles unas cajitas.



BASTA. Lamenta la doctora Karla Pavón, que acaba de dar positivo por covid-19, que el Colegio Médico debería estar al frente en la lucha contra la pandemia y, lejos de eso, solo sabe “criticar, criticar y criticar, y ya basta”. ¡Vaya, jodido!



MAIZ. A aquellos (as) que le vuelan candela a MAIZ y a Catracho, pareciera que no se han dado cuenta que no hay cura contra el covid-19, y sus colegas hacen lo que pueden.



GUANTE. Hondureños entre los saqueadores en NY y en otras ciudades del imperio. El FBI ya les echó el guante y, a los que todavía no, les pisa los talones gracias a las cámaras.