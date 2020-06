PRUEBA. Penoso y vergonzoso ese caso del microbiólogo muerto presuntamente por covid-19. Le hicieron la prueba PCR desde el 25 de mayo y todavía neles pasteles de resultados.



CRUCES. Lamentable que su cuerpo haya permanecido 24 horas en su casa, mientras el Sinager y Medicina Forense se tiraban la pelota de a quién le tocaba ir a sacarlo. Si las propias autoridades le hacen las cruces a una persona muerta por Covid, ¿qué se puede esperar de los pobres mortales?



MAIZ. El propio JOH, en carne y hueso, supervisó ayer la distribución de los primeros 22 mil tratamientos de MAIZ y Catracho a todo el país y, de paso, anunció que de hoy en ocho llegan otros cien ventiladores para las UCI.



CHIRIPA. Ya apareció Suyapita volándole candela a MAIZ y a Catracho, y diciendo que los que se han curado ha sido de pura chiripa. Bien dicen que hay gente que ni hace ni deja hacer.



BOCA. Lo divertido es que la pandemia se inició hace más de dos meses y medio y Suyapita, ni como neumóloga ni como presidenta del CMH, ha dicho esta boca es mía para ponerse a la orden de los contagiados.



PRUDENCIA. Sea que MAIZ y Catracho sean efectivos o no contra el covid-19, hombre, lo menos que debería hacer la presidenta del CMH es reconocer el esfuerzo de sus colegas y pedir, en todo caso, prudencia en su aplicación.



APOYO. En todo caso, hasta mucho hacen sus colegas con estar quemando neuronas viendo cómo puercas inventan -sin apoyo de nadie- un medicamento contra la pandemia, mientras ella solo se dedica a volar maceta. Ni que sus colegas fueran cachurecos.



QUINTO. Ojo, allá en Nicaragua acaba de morir el quinto diputado al hilo, por supuesto coronavirus, cuatro de ellos sandinistas. Ojo.



TUFO. Hombre, a quién se le habrá ocurrido la “ideota” de meter el Jabón Zote revuelto con la comida en las bolsas solidarias. La “people” se queja por el tufo a jabón en los frijolitos y espaguetis.



BOLOS. Tránsito le manda a decir a los bolos y manudos que se alisten, que el próximo lunes reabre sus puertas, y ya les tiene listos sus cupos para que vayan a tramitar sus licencias. Congratulations...



ROSITA. Recurso de exhibición personal en los recintos de la diosa Temis a favor de Rosita. Todos los caminos indican que la exfirst lady es “pa...fuera que va”. Aunque el hombre de El Chimbo sigue enojado y ya dijo que se las va a desquitar con “Netanyahu” y el “papi”.



FLOYD. Joe Biden ya confirmó que estará presente en el funeral de George Floyd, el otro martes, en Houston. Y, adivinen a quién no quiere ver ni en pintura, la familia del afroamericano.



CRIMINALES. Matones, violadores, pandilleros, criminales, come cuando hay, salta tapias, roba gallinas, le manda a decir Donald Trump a los manifestantes.